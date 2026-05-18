Tỉnh được loạt "đại bàng" FLC, VinEnergo, FPT, THACO... đổ bộ sắp có siêu dự án KĐT nghỉ dưỡng rộng gần 2.900 ha

UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển.

Theo đó, mục tiêu nhằm quy hoạch khu đô thị, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế; là đô thị động lực có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Khu vực quy hoạch thuộc 3 phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Trong đó, phía Bắc giáp phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam; phía Nam giáp phường Quy Nhơn Nam; phía Đông: giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Quy Nhơn Tây.

Quy mô quy hoạch dự kiến khoảng 2.878 ha (quy mô này giảm so với ban đầu là 3.100 ha), trong đó đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 1.543,08 ha.

Dự báo khu vực sẽ đáp ứng dân số đáp ứng khoảng 40.000 người, lượng khách trung bình khoảng 6.904 người/ngày; lượng khách ngày cao điểm khoảng 17.260 người/ngày.

Thời gian qua, Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã thu hút 273 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 850.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 33 tỷ USD.

VinEnergo là một trong những nhà đầu tư nổi bật khi đề xuất loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư khoảng 210.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào điện gió, điện mặt trời và hạ tầng truyền tải điện.

Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết đã khởi công dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku (dự án sân golf Đak Đoa)﻿. Ngoài ra, tập đoàn này còn đề xuất tổ hợp sân bay, logistics, du lịch nghỉ dưỡng và đô thị tại Gia Lai với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 150.000 tỷ đồng.

FPT ký kết hợp tác với tỉnh Gia Lai để đầu tư vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số và giáo dục. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.050 tỷ đồng.

THACO tiếp tục mở rộng hoạt động nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai. Tập đoàn tập trung phát triển vùng trồng cây ăn trái xuất khẩu và chăn nuôi bò quy mô lớn, với diện tích dự kiến lên tới 25.000 ha.

Sự hiện diện của các “đại bàng” như VinEnergo, FLC, FPT và THACO cho thấy Gia Lai đang nổi lên như một trung tâm thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ cao, du lịch, logistics và nông nghiệp hiện đại.