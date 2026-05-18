“Đi chơi sân bay” tại Phú Quốc sẽ như thế nào khi được vận hành theo tiêu chuẩn Changi?

"Đi chơi sân bay"

Hãy tưởng tượng về việc chuẩn bị cho một chuyến bay xuất phát tại sân bay Changi (Singapore). Khách check-in online từ trước và chủ động tới sân bay sớm hơn nhiều giờ. Không phải vì lo kẹt xe hay sợ xếp hàng, mà vì họ muốn có thời gian trải nghiệm "đi chơi sân bay".

Tại khu vực gửi hành lý tự động, khách chỉ mất vài phút để hoàn tất thủ tục. Sau đó, thay vì ngồi chờ tại cửa ra máy bay, khách có thể dạo bước vào Jewel - tổ hợp nhà kính khổng lồ kết nối với nhà ga hành khách, nơi có thác nước trong nhà cao hơn 40 mét, những khu vườn nhiệt đới đa tầng, không gian mua sắm, nhà hàng và khu nghỉ ngơi được vận hành như một điểm tham quan thực thụ.

Khi dùng bữa tại các khu ẩm thực với mức giá hợp lý, khách nhận được gợi ý mua sắm từ ứng dụng iShop Changi dựa trên hành vi và sở thích cá nhân. Những món hàng miễn thuế có thể được đặt trước và nhận ngay trước giờ boarding. Đến khi ngồi tại cửa ra máy bay, khách mới nhận ra mình đã dành hàng giờ trong sân bay mà không cảm thấy mệt mỏi. Những món đồ vừa mua, bữa ăn vừa dùng hay thời gian thư giãn trong không gian xanh… tất cả diễn ra tự nhiên như một phần của chuyến đi.

Hệ sinh thái thương mại phi hàng không đẳng cấp đang được xây dựng tại Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: Aedas Interiors

Đó chính là hành trình trải nghiệm hành khách đã làm nên thương hiệu của Changi để đạt danh hiệu "Sân bay tốt nhất thế giới" 14 năm liền. Changi đã trở thành chuẩn mực của ngành hàng không toàn cầu nhờ một tư duy khác biệt: biến sân bay thành điểm đến, nơi khách sẵn sàng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn để trải nghiệm và thậm chí là chỉ cần đến để du ngoạn sân bay.

Nhiều sân bay lớn ở châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu phi hàng không hiện chiếm khoảng 30 - 40% tổng doanh thu. Trong khi đó, con số này tại Việt Nam mới chỉ quanh mức 12%. Khoảng cách ấy phản ánh không chỉ một câu chuyện thương mại. Nó cho thấy sự khác biệt trong cách các quốc gia nhìn nhận vai trò của sân bay đối với du lịch. Bởi với du khách quốc tế, sân bay thường là ấn tượng đầu tiên về một điểm đến. Đó cũng là lý do những sân bay hàng đầu thế giới không còn chỉ được vận hành như hạ tầng giao thông, mà trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Cửa ngõ hàng không - trải nghiệm nối dài tự nhiên của hành trình du lịch

Và đây cũng là hướng tiếp cận đang dần được định hình tại Cảng HKQT Phú Quốc, kể từ khi Sun Group tiếp quản vận hành sân bay đầu năm 2026. Sân bay được định hướng phát triển theo mô hình "airport destination", nơi trải nghiệm du lịch bắt đầu ngay từ cửa ngõ hàng không.

Thiết kế tựa khung cảnh dưới lòng đại dương tại khu vực nhà ga đến Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: Aedas Interiors

Trong bối cảnh đảo Ngọc hướng tới Hội nghị APEC 2027 và mục tiêu trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, sân bay không còn chỉ đóng vai trò đón và tiễn khách. Đây đang được xem là "điểm chạm đầu tiên" và cũng là điểm trải nghiệm cuối cùng, định hình cảm xúc của du khách với toàn bộ điểm đến.

Sự tham gia của Changi Airports International (CAI) vào vận hành Cảng HKQT Phú Quốc, theo các điều khoản hợp tác với Sun Group, được xem là một trong những bước đi đáng chú ý trong định hướng này. Điều Phú Quốc tiếp cận từ đơn vị vận hành sân bay hàng đầu thế giới không chỉ là kinh nghiệm khai thác, mà còn là định hướng lấy trải nghiệm hành khách làm trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái sân bay. Từ cách tối ưu luồng di chuyển, không gian thương mại, dịch vụ, cho tới khả năng khiến hành khách muốn ở lại lâu hơn để trải nghiệm. Mô hình của Changi cho thấy sân bay hoàn toàn có thể trở thành một phần tự nhiên của hành trình du lịch thay vì chỉ là nơi trung chuyển.

Sun Group thúc đẩy nâng cấp công nghệ toàn nhà ga ngay khi nhận chuyển giao từ đầu năm 2026

Cùng với đó, SITA - tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới được kỳ vọng góp phần xây dựng nền tảng vận hành thông minh cho Cảng HKQT Phú Quốc với các giải pháp sinh trắc học, dữ liệu thời gian thực và tự động hóa hành trình hành khách. Trong khi đó, hợp tác với GMR Group, một trong những tập đoàn vận hành sân bay lớn của thế giới của Ấn Độ mở ra thêm hướng phát triển mới cho hệ sinh thái sân bay, từ vận hành, khai thác thương mại, bán lẻ miễn thuế đến mở rộng các hành lang kết nối quốc tế, đặc biệt với thị trường Nam Á.

Song song, những nâng cấp hiện hữu được Sun Group đầu tư tăng cường ngay khi tiếp nhận cảng như Wi-Fi toàn nhà ga, hạ tầng viễn thông 4G/5G, màn hình hiển thị thông tin chuyến bay, làm thủ tục bay bằng sinh trắc học, thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay, bước đầu đã tạo ra hành trình liền mạch hơn cho khách hàng qua cửa ngõ đảo Ngọc.

Nhà ga T2, Cảng HKQT Phú Quốc

Đặc biệt, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc với quy mô hơn 1.050 ha cũng đang được Sun Group triển khai cấp tập. Khi hoàn thành, công suất sân bay dự kiến đạt 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách trong dài hạn.

Nếu trước đây sân bay tại Việt Nam chỉ được xem là hạ tầng giao thông, thì nay Cảng HKQT Phú Quốc sẽ tiên phong đưa trải nghiệm tại sân bay dần trở thành một phần năng lực cạnh tranh của du lịch. Và với Phú Quốc, tham vọng không chỉ nằm ở việc mở rộng một sân bay, mà là thay đổi cách du khách bắt đầu hành trình khám phá một điểm đến.