Đại gia vàng bạc lấn sân bất động sản: DOJI làm tòa nhà cao nhất Hải Phòng, Bảo Tín Minh Châu mới ở vạch xuất phát?

Bài và ảnh: Huy Nguyễn | 19-05-2026 - 00:29 AM | Bất động sản

Trong khi một bên đang tạo lập vị thế với các công trình biểu tượng, một bên bắt đầu manh nha.

Không chỉ là những "ông lớn" giữ vị thế áp đảo trong ngành kim hoàn, nay các đại gia vàng bạc đá quý cũng đang rốt ráo gia nhập đường đua bất động sản với những dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Đáng chú ý, các công trình do các doanh nghiệp này đầu tư không những nổi bật về quy mô mà còn có kiến trúc đột phá, ấn tượng. Nhiều dự án đã và đang trở thành biểu tượng mới tại các tỉnh, thành phố lớn.

Tiêu biểu nhất trong làn sóng này là DOJI Group thông qua thành viên DOJILAND. Doanh nghiệp này đang tạo nhiều dấu ấn tại Hải Phòng với loạt dự án cao tầng có quy mô lớn, trong đó nổi bật là Dragon 75 Complex tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Dự án có quy mô gần 2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/12/2025. Điểm nhấn của tổ hợp là tòa tháp Dragon Jade 75 (tháp Ngọc Rồng 75) cao 388m, bên cạnh khu căn hộ hạng sang 41 tầng và trung tâm thương mại cao cấp. Khi hoàn thành, tòa tháp Dragon Jade 75 sẽ trở thành công trình cao nhất miền Bắc, đồng thời nằm trong nhóm những tòa nhà cao nhất Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 tại TP.HCM.

Không chỉ thế, bộ đôi Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong còn là bước đi sớm của DOJILAND tại thị trường bất động sản cao cấp Hải Phòng. Hai tòa tháp 39 - 45 tầng nằm đối diện nhau tại nút giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạo thành “quần thể kim cương” nổi bật giữa thành phố Cảng.

Diamond Crown Hai Phong có quy mô 1,3 ha, cao tới 186 m. Đây là một trong số ít công trình tại Việt Nam sử dụng kết cấu Diagrid (lưới chéo), đòi hỏi kỹ thuật và thẩm mỹ cao, tiệm cận các công trình biểu tượng như Landmark 81. Dự án cung cấp hơn 1.000 căn hộ hạng sang, diện tích từ 38–145 m².

Nằm ở phía đối diện, Golden Crown Hai Phong có quy mô gần 1 ha. Hiện giá căn hộ tại đây đang dao động từ 43-70 triệu đồng/m² tùy vị trí tầng và loại căn, tương đương căn 1PN (35m²) từ 2,3-3,1 tỷ, căn 2PN (63-73m²) từ 3,8-4,9 tỷ.

Còn tại Hà Nội, DOJI Tower (số 5 Lê Duẩn) cũng từng tạo tiếng vang lớn vào năm 2019 khi chính thức khánh thành với kiến trúc mô phỏng viên kim cương khổng lồ được ghép từ hàng nghìn tấm kính đặc biệt. Hiện công trình này đang là trụ sở chính của Tập đoàn DOJI và là một trong những trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý, trang sức lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, tập đoàn này vừa công bố kế hoạch triển khai dự án tổ hợp thương mại – dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường An Cựu – Vỹ Dạ (Huế) quy mô hơn 18 ha, vốn gần 4.300 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 30/4/2026, cung cấp khoảng 2.100 căn hộ thương mại. Ảnh: Thành phố Huế dọc sông Hương.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu – một thương hiệu vàng bạc lâu đời tại Hà Nội cũng phát tín hiệu “lấn sân” khi bổ sung bất động sản vào lĩnh vực kinh doanh chính thức. Ảnh: Danh sách các ngành, nghề kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cập nhật bổ sung ngày 10/3/2026.

Tuy nhiên, kế hoạch lấn sân sang mảng bất động sản của Bảo Tín Minh Châu có thể bị dang dở khi đầu tháng 4/2026 ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm về kế toán xảy ra tại công ty này.

