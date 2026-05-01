Còn tại Hà Nội, DOJI Tower (số 5 Lê Duẩn) cũng từng tạo tiếng vang lớn vào năm 2019 khi chính thức khánh thành với kiến trúc mô phỏng viên kim cương khổng lồ được ghép từ hàng nghìn tấm kính đặc biệt. Hiện công trình này đang là trụ sở chính của Tập đoàn DOJI và là một trong những trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý, trang sức lớn nhất Việt Nam.