Đồng Nai sắp có thêm 2 khu công nghiệp hơn 1.900ha

Cụ thể, theo quyết định, Công ty Cổ phần KCN Xuân Quế được thuê hơn 960 ha đất tại xã Xuân Quế để triển khai giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn. Khu đất đã hoàn tất bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 742 ha được bố trí làm đất công nghiệp, kho tàng; gần 26 ha dành cho dịch vụ khu công nghiệp và hơn 9,6 ha cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích còn lại gồm cây xanh, mặt nước, giao thông và bãi đỗ xe.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần KCN Tân Hiệp cũng được thuê gần 947 ha đất tại xã Long Phước và xã Phước Thái để thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp. Trong đó, hơn 722 ha quy hoạch cho nhà máy, kho tàng; gần 19 ha dành cho dịch vụ khu công nghiệp và khoảng 13 ha cho khu kỹ thuật. Phần còn lại được bố trí cho cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng phụ trợ.

Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động đến năm 2074, tương đương 50 năm kể từ ngày được chính phủ phê duyệt.

Cả 2 khu công nghiệp được triển khai theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá ba năm kể từ ngày có quyết định cho thuê, đồng thời tiếp tục được miễn thêm 11 năm đối với diện tích phục vụ sản xuất, dịch vụ khu công nghiệp.

Với phần diện tích hạ tầng sử dụng chung như cây xanh, giao thông, mặt nước và một số công trình kỹ thuật phục vụ toàn khu công nghiệp, doanh nghiệp không phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.