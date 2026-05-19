The Emerald River Park – Hướng đi khác biệt của Tập đoàn Lê Phong

Tiếp nối hành trình ấy, The Emerald River Park (Khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo - The Emerald River Park) ra đời như một bước chuyển mình mới của doanh nghiệp trong phân khúc căn hộ cao cấp ven sông – nơi chuẩn sống nghỉ dưỡng được nâng tầm giữa lòng đô thị hiện đại.

Không đơn thuần là một dự án bất động sản, The Emerald River Park được xem như lời khẳng định cho định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn Lê Phong: kiến tạo những không gian sống giàu cảm xúc, nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và giá trị nguyên bản của thiên nhiên.

Từ những dấu ấn đã tạo lập đến hướng đi mới của Tập đoàn Lê Phong

Với hành trình phát triển bền vững và dấu ấn ngày càng rõ nét trên thị trường, Tập đoàn Lê Phong đã từng bước khẳng định vị thế thông qua hàng chục dự án được triển khai bài bản tại khu vực phía Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ triết lý lấy con người làm trung tâm, đề cao giá trị sống thực, không gian an cư chất lượng và định hướng phát triển bền vững cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Trước The Emerald River Park, Tập đoàn Lê Phong đã tạo được dấu ấn trên thị trường qua nhiều dự án ở đa dạng phân khúc. Nếu New Lavida mang đến mô hình nhà ở xã hội - thương mại chất lượng dành cho người trẻ và các gia đình hiện đại với mức giá vừa phải, dễ sở hữu, thì The Emerald Garden View lại ghi dấu với chuẩn sống resort giữa lòng đô thị. Tiếp đó, The Emerald Boulevard trở thành đại diện cho dòng sản phẩm cao cấp hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa với không gian sống sang trọng và hệ tiện ích được đầu tư bài bản,...

Mỗi dự án là một bước tiến trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn Lê Phong. Và với The Emerald River Park, doanh nghiệp tiếp tục mở ra một hướng đi mới khi tập trung phát triển dòng căn hộ cao cấp mặt tiền sông Sài Gòn – nơi thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm sống được hòa quyện trong cùng một chuẩn mực sống khác biệt.

Tọa lạc ngay mặt tiền sông Sài Gòn tại khu vực Lái Thiêu, TP.HCM, The Emerald River Park sở hữu quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại của khu vực. Với tầm nhìn panorama hướng sông khoáng đạt cùng không gian mở chan hòa thiên nhiên, dự án được định vị dành cho nhóm khách hàng thành đạt, chuyên gia và nhà đầu tư đang tìm kiếm chuẩn sống đẳng cấp bên dòng sông biểu tượng của Thành phố.

Dự án The Emerald River Park được phát triển theo định hướng "đô thị nghỉ dưỡng ven sông"

Khác với những mô hình căn hộ truyền thống, The Emerald River Park được phát triển theo định hướng "đô thị nghỉ dưỡng ven sông", nơi mỗi khoảng xanh, mặt nước hay chuyển động của ánh sáng đều trở thành một phần trong trải nghiệm sống thường nhật. Kiến trúc mở, thiết kế tối ưu đối lưu không khí và hệ cảnh quan đa tầng được chăm chút nhằm mang đến cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng giữa miền thiên nhiên riêng biệt.

Khi dòng sông trở thành linh hồn của không gian sống

Điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng cho The Emerald River Park chính là bến du thuyền ngay trước khu căn hộ – chi tiết không chỉ mang ý nghĩa về tiện ích mà còn nâng tầm cho phong cách sống mà dự án hướng đến.

Nếu ở nhiều dự án khác, dòng sông đơn thuần đóng vai trò cảnh quan, thì tại The Emerald River Park, mặt nước trở thành một phần của nhịp sống. Đó là ánh bình minh phản chiếu trên dòng sông mỗi sớm mai, là sự chuyển động nhẹ nhàng của những chuyến du thuyền, là cảm giác thư thái khi mọi bộn bề đô thị dường như lùi lại phía sau.

Dọc theo sông Sài Gòn có thể có nhiều bến du thuyền, nhưng The Emerald River Park không tạo ra thêm một điểm neo đậu đơn thuần. Dự án hướng đến việc kiến tạo một không gian nơi con người thực sự sống cùng dòng chảy thiên nhiên, nơi nhịp sống được điều chỉnh bởi sự cân bằng và an yên của mặt nước.

Bến du thuyền đồng thời mở ra một xu hướng "giao thông xanh" mới cho cư dân tương lai. Từ đây, cư dân có thể kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM bằng đường thủy trong một hành trình nhẹ nhàng và thư thái hơn, thay cho áp lực thường thấy của giao thông đô thị.

Bến du thuyền chính là điểm nhấn của dự án The Emerald River Park

Không dừng lại ở lợi thế vị trí, The Emerald River Park còn được đầu tư hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng với hồ bơi vô cực, sân Pickleball, gym, yoga, sauna, khu BBQ, thư viện trên cao cùng nhiều không gian thư giãn giữa thiên nhiên. Các dòng sản phẩm cũng được phát triển đa dạng gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú (condotel) và shophouse, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao những dự án sở hữu vị trí đắt giá, không gian sống chất lượng và giá trị bền vững, The Emerald River Park được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn tiếp theo của Tập đoàn Lê Phong trong hành trình kiến tạo dòng căn hộ cao cấp ven sông tại TP.HCM – nơi mỗi ngày sống đều là một trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa dòng chảy phồn hoa của thành phố.