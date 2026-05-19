Thành lập thành phố Đồng Nai: Dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới, tầm nhìn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Công Nghĩa, Báo Đồng Nai).

Thành lập thành phố Đồng Nai, cùng Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Theo Báo Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, đây vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là định hướng quan trọng để thành phố Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, khơi thông nguồn lực để phát triển.

“Với phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, thành phố Đồng Nai quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc; trở thành cực tăng trưởng quan trọng, thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định.

Đồng Nai đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và hàng không hiện đại và là thành phố thứ 7 của cả nước.

Đồng Nai – Cửa ngõ để Việt Nam vươn ra thế giới

Được biết, sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7/2025, thành phố Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đông thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích khoảng 12.730 km2, đứng thứ 9 toàn quốc. Năm 2025, GRDP của địa phương tăng 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 150 triệu đồng.

Sau khi chính thức lên Thành phố, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn mình trở thành một thành phố hiện đại, không chỉ dẫn dắt đô thị Việt Nam mà còn sánh vai với các đô thị tầm cỡ khu vực và thế giới. Với vị trí chiến lược then chốt, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng quỹ đất dồi dào, Đồng Nai hiện sở hữu những lợi thế bất động sản lớn nhất cả nước.

Nằm ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Đồng Nai sở hữu hệ thống giao thông liên vùng hoàn chỉnh. Sân bay quốc tế Long Thành – một trong những sân bay lớn nhất Đông Nam Á khi đi vào hoạt động – sẽ trở thành động lực then chốt đưa tỉnh bay cao. Bên cạnh đó, hệ thống sông ngòi dày đặc như sông Đồng Nai, sông Thị Vải không chỉ tạo nên cảnh quan sinh thái đẹp mà còn mang lại nền tảng vững chắc cho việc quy hoạch đô thị ven sông hiện đại, xanh – sạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành lân cận đang đối mặt với tình trạng khan hiếm đất sạch, quỹ đất còn lớn của Đồng Nai chính là lợi thế hiếm có, giúp tỉnh dễ dàng tái cấu trúc đô thị, phát triển các khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp thông minh và trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia.

Nhờ những nền tảng vững chắc ấy, Đồng Nai hoàn toàn có khả năng trở thành thành phố đáng sống không chỉ của Việt Nam mà còn ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới. Đó sẽ là một đô thị hiện đại với hệ thống giao thông hàng không – đường bộ – đường thủy đồng bộ, các khu đô thị sinh thái ven sông, trung tâm thương mại, tài chính, giáo dục và y tế đạt chuẩn quốc tế, cùng môi trường sống xanh, văn minh và chất lượng cao.

Hơn nữa, Đồng Nai chính là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam bước ra thế giới. Với vị trí kết nối chặt chẽ vùng Đông Nam Bộ, thông thương với Campuchia qua các cửa khẩu và kết nối toàn cầu thông qua sân bay Long Thành, tỉnh sẽ trở thành đầu cầu logistics, sản xuất và dịch vụ cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thành phố Đồng Nai vững tin đột phá, cất cánh vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh TP.HCM đang siết chặt quy hoạch và đẩy mạnh giãn dân, Đồng Nai đang trở thành lựa chọn tất yếu cho dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bất động sản tại đây đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhờ tiềm năng tăng trưởng dài hạn và giá trị gia tăng rõ rệt từ hạ tầng. Để hiện thực hóa tầm nhìn lớn lao này, Đồng Nai tập trung vào quy hoạch tổng thể thông minh, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; đầu tư mạnh vào giáo dục, y tế, văn hóa; thu hút đầu tư chất lượng cao và xây dựng chính quyền minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

Có thể nói, Đồng Nai không chỉ sở hữu lợi thế – tỉnh đang nắm trong tay “bộ tứ vàng”: Vị trí chiến lược - Hạ tầng đột phá - Quỹ đất dồi dào - Tầm nhìn tương lai rõ nét. Khi tận dụng đúng đắn và quyết liệt những lơị thế trên, một thành phố hiện đại, xanh, đáng sống bậc nhất sẽ sớm hình thành ngay tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Theo quy hoạch TP. Đồng Nai, mục tiêu đến năm 2035, Đồng Nai trở thành đô thị động lực mới của quốc gia; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đến năm 2045, TP Đồng Nai được định hướng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế tri thức phát triển năng động và là đô thị đáng sống.

Xa hơn, đến năm 2065, địa phương này đặt mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các thành phố sân bay đa chức năng của thế giới.



