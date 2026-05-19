Lên Thành phố trực thuộc Trung ương - bước chuyển mình chiến lược của Đồng Nai trong thời kỳ mới

Đồng Nai tưng bừng tổ chức sự kiện lên Thành phố trực thuộc Trung ương

Sự kiện mang tính lịch sử

Tối ngày 18/5, UBND thành phố Đồng Nai chính thức tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Chương trình được tổ chức nhằm công bố rộng rãi đến Nhân dân cả nước về sự kiện Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội.

Đây là sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu mốc Đồng Nai bước sang trang phát triển mới, sánh ngang với các đô thị đặc biệt và trọng điểm quốc gia. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đối với vai trò, vị thế chiến lược của Đồng Nai trong tiến trình phát triển quốc gia.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai không chỉ là nâng cấp danh xưng mà là bước chuyển mình chiến lược để trở thành đầu mối giao thông, logistics và trung tâm giao thương quốc tế lớn của vùng và cả nước. Từ mốc sự kiện này, Thành phố Đồng Nai sẽ có thêm cơ chế, điều kiện và dư địa để phát huy tiềm năng, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển hạ tầng hiện đại, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn mở ra chặng đường mới, một vị thế mới, đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới. Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hoá đặc sắc. Những lợi thế ấy đã đặt Thành phố vào vai trò cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai không chỉ là nâng cấp danh xưng mà là bước chuyển mình chiến lược để trở thành đầu mối giao thông, logistics và trung tâm giao thương quốc tế lớn của vùng và cả nước

Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đồng Nai cho hay, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam. Sự kiện không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn là bước ngoặt lớn về kinh tế, hạ tầng, giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Dấu mốc” quan trọng với thị trường bất động sản

Đồng Nai tổ chức sự kiện lên Thành phố, cũng chính là thời điểm “đánh dấu mốc” quan trọng với bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực. Theo một số chuyên gia trong ngành, từ sự kiện này cho thấy, cơ hội cho bất động sản Đồng Nai chỉ mới bắt đầu.

Sở hữu diện tích tự nhiên hơn 12.700km2, Đồng Nai hiện là địa phương có quỹ đất lớn nhất khu vực Nam Bộ, đồng thời cũng là thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương mở rộng không gian phát triển trong dài hạn.

Không chỉ có lợi thế về diện tích, Đồng Nai còn nằm ở vị trí chiến lược khi giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đặc biệt, với động lực từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển các hành lang giao thương - logistics quy mô lớn, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các khu đô thị ven sông, quy hoạch đồng bộ đang hưởng lợi rõ nét từ làn sóng phát triển hạ tầng khu vực.

Như vậy, trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam, Đồng Nai đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, lấy trục sông và hạ tầng chiến lược làm động lực, hướng tới mô hình đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Đặc biệt, mô hình sân bay Long Thành trở thành hạt nhân phát triển của khu vực. Khi công trình này đi vào khai thác, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và chuỗi cung ứng sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo động lực hình thành các “đô thị trong đô thị”, gia tăng giá trị bền vững.

Đáng nói, dư địa tăng giá bất động sản Đồng Nai còn khá lớn khi mặt bằng giá nơi đây vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với các khu vực vệ tinh khác của TP.HCM. Đặc biệt, ở phân khúc nhà thấp tầng trong khu đô thị, giá hiện tại chỉ bằng 2/3 giá bất động sản TP.HCM, trong khi khoảng cách ngày càng được kéo gần với các dự án cầu, đường đang được triển khai đồng loạt.

Chẳng hạn, tại dải đô thị ven sông Đồng Nai, dự án KĐT Izumi City sở hữu vị trí liền kề TP. Thủ Đức (cũ) – TP.Hồ Chí Minh, chỉ cách nhau bằng một con sông và trong tương lai sẽ được kết nối trực tiếp qua cầu Long Hưng (Đồng Nai 2). Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến sân bay Long Thành hay trung tâm TP. HCM. Dù sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, giá hiện tại của nhà phố liền kề tại Izumi City chỉ khoảng từ 8 tỷ đồng/căn. Trong khi giá nhà liền thổ tại TP. Thủ Đức (TP.HCM cũ) phần lớn đã dao động từ 11-20 tỷ đồng/căn. Chưa kể, dự án này được quy hoạch vị trí ven sông, tiện ích đồng bộ, pháp lý chuẩn, cư dân dọn về sinh sống khá nhiều, tỷ lệ sáng đèn ngày càng rõ nét. Hiện phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thành giai đoạn 1, trong quá trình trao sổ hồng và bàn giao. CĐT đang mở bán phân khu thấp tầng thứ 2 - Izumi Canaria hơn 13ha, với chính sách giãn tiến độ thanh toán lên đến 36 tháng. Cùng với động lực từ việc Đồng Nai lên Thành phố thì dư địa tăng trưởng của dự án là rõ nét.

Mặt bằng giá bất động sản TP.HCM ngày càng cao, người mua bắt đầu dịch chuyển sang các khu vực lân cận có dư địa tăng trưởng và kết nối giao thông tốt.

Ngoài KĐT này thì tại Đồng Nai, một số dự án như Elyse Island, Aqua City, Biên Hòa New City, … cũng đang nhận được sự quan tâm từ thị trường nhờ dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Chia sẻ mới đây, bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám Đốc, JLL Việt Nam cho rằng, phân khúc nhà ở có triển vọng tích cực trong bối cảnh Đồng Nai lên thành phố, đặc biệt các dự án khu đô thị quy hoạch bài bản gần trục giao thông chính và kết nối tốt với TP.HCM. Tư cách thành phố trực thuộc Trung ương thường đi kèm với khung quy hoạch đô thị có tiêu chuẩn cao hơn, điều này có thể tạo thuận lợi cho các dự án quy hoạch tổng thể. Các dự án nằm trên trục TPHCM - Đồng Nai, cung cấp đầy đủ tiện ích sống - làm việc – học tập – mua sắm - giải trí, có tiềm năng thu hút người mua đang tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn.

Theo bà Trang, dù thông tin quy hoạch Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương là một chất xúc tác mạnh, tác động của nó lên mặt bằng giá sẽ không đồng đều mà mang tính chọn lọc cao. Thay vì chạy theo thông tin, nhà đầu tư và người mua giờ đây sẽ soi chiếu kỹ lưỡng vào ba yếu tố cốt lõi: một là, khả năng kết nối hạ tầng đến các cực tăng trưởng; hai là, chất lượng và sự đồng bộ của hệ sinh thái tiện ích nội khu; và ba là, uy tín của chủ đầu tư, thể hiện qua năng lực bàn giao và sự minh bạch pháp lý.