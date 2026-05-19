Sun Group sắp xây khu đô thị sinh thái và hệ thống cáp treo gần 7.000 tỷ đồng tại một tỉnh miền núi phía Bắc

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất đợt 3 đối với Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình (thuộc Sun Group) để triển khai dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng trong đợt này là 33,1 ha. Khu đất bao gồm hơn 16,56 ha đất trồng lúa nước, trên 5,4 ha đất rừng sản xuất, cùng với đất giao thông, đất mặt nước, đất chưa sử dụng và các loại đất khác.

Sau khi chuyển mục đích, quỹ đất được phân bổ cho các hạng mục của dự án. Trong đó, đất ở đô thị chiếm gần 14 ha; đất cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng 11,6 ha; đất giao thông 3,8 ha; đất mặt nước chuyên dùng 3 ha. Phần diện tích còn lại được bố trí cho công trình văn hóa, y tế và đất thương mại, dịch vụ.

Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu vực.

Trong tổng diện tích được giao, UBND tỉnh thực hiện giao có thu tiền sử dụng đất đối với gần 14 ha đất ở đô thị, với thời hạn sử dụng lâu dài. Đối với 19 ha đất phục vụ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng, doanh nghiệp được giao đất không thu tiền sử dụng đất; sau khi hoàn thành đầu tư theo quy hoạch, phần diện tích này phải được bàn giao lại cho cơ quan Nhà nước quản lý.

Riêng 0,23 ha đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền hằng năm trong thời hạn 50 năm.

Để bảo đảm triển khai đúng quy định, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì bàn giao đất trên thực địa, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế và Sở Tài chính có trách nhiệm xác định, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Địa phương cũng yêu cầu UBND xã Kim Bôi phối hợp với UBND xã Dũng Tiến và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời tuyến điện 35kV và hệ thống điện hạ thế nằm trong phạm vi dự án. Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình chỉ được phép thi công trong hành lang lưới điện trung thế sau khi việc di dời hoàn tất, được nghiệm thu và bàn giao; doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn.

Được biết, dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ đã được UBND tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 45 ngày 3/6/2022. Dự án hướng tới phát triển khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và cáp treo phục vụ du lịch, đồng thời tích hợp các hoạt động kinh doanh phù hợp quy hoạch.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích đất ở mới khoảng 84,9 ha, trong đó 48,94 ha tại xã Kim Bôi và 35,96 ha tại xã Cuối Hạ. Cơ cấu sản phẩm gồm khoảng 1.200 căn biệt thự (đơn lập, song lập, tứ lập; biệt thự nghỉ dưỡng ven đồi, ven hồ) với diện tích từ 350–750 m2, cao 3–4 tầng; cùng khoảng 700 căn nhà ở liền kề kết hợp thương mại, diện tích 90–120 m2, cao 4–5 tầng.