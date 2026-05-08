Cảnh công trường thi công tuyến đường nghìn tỷ nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình

Theo Dương Triều | 08-05-2026 - 09:37 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 1 năm thi công, tuyến đường dài 6,7 km nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình đang dần thành hình. Nhiều hạng mục đã được triển khai đồng loạt, tuy nhiên một số vị trí vẫn còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ toàn dự án.

Dự án là đoạn tuyến kết nối từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, được khởi công từ tháng 10/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Ghi nhận đầu tháng 5, trên công trường, nhiều đoạn nền đường đã được đắp cao, máy móc và vật liệu tập kết dọc tuyến để phục vụ thi công. Một số vị trí bắt đầu triển khai kết cấu mặt đường và các hạng mục phụ trợ.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang từ 120 - 161 m, gồm 4 cầu vượt và 5 hầm chui dân sinh, được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng phía Tây Thủ đô.

Dù vậy, toàn tuyến hiện chưa thể thi công đồng bộ do vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Một số đoạn vẫn là nền đất dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, xe tải liên tục ra vào công trường.

Tại các điểm giao cắt dân sinh, việc thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, phát sinh bụi và ảnh hưởng việc đi lại của người dân khu vực hai bên tuyến. Một số vị trí cũng chưa được rào chắn hoàn chỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án, đến nay đã bàn giao khoảng 92% mặt bằng. Các vị trí còn vướng chủ yếu nằm tại kho xăng K5, trại sản xuất C5 và khu vực thôn Tân Bình, ngã tư Miễu.

Chủ đầu tư đề nghị địa phương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại trước ngày 10/5 để tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Trong buổi kiểm tra công trường ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân và tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.

Khi hoàn thành, dự án sẽ khép kín trục kết nối giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, góp phần tăng năng lực lưu thông và mở rộng không gian phát triển phía Tây Hà Nội.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

'Lộ diện' thiết kế nút giao giữa Đại lộ cảnh quan sông Hồng và cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì

Hà Nội xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp, thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7

Chỉ cần đổi thẻ trong năm 2026, 3 năm sinh này có thể dùng Căn cước trọn đời

09:09 , 08/05/2026
