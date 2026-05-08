'Lộ diện' thiết kế nút giao giữa Đại lộ cảnh quan sông Hồng và cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì

Theo Trọng Đảng | 08-05-2026 - 07:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liên danh nhà đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng vừa hoàn thành thiết kế một số nút giao kết nối giữa dự án với các cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng, trong đó có cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì.

Cầu Vĩnh Tuy và nút giao với đường Vành đai 1 ở hiện tại.

Cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì là 2 cầu lớn nằm trên 2 tuyến đường vành đai đi qua trung tâm Hà Nội có đông lưu lượng xe qua lại là Vành đai 1 và Vành đai 3.

Theo phương án thiết kế của liên danh nhà đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát, đường dự án sẽ kết nối với cả hai cầu này.

Cụ thể, liên danh nhà đầu tư cho biết, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối với cầu Vĩnh Tuy qua các nút giao liên thông khác mức. Theo đó, phía tả sông Hồng (Long Biên) dự án thiết kế nút giao là nút theo hình thức hoa thị biến thể, được bố trí đầy đủ các nhánh cho các hướng rẽ trái và rẽ phải (dạng nút cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành Đai III).

Cầu Vĩnh Tuy phía bờ Hữu sông Hồng, khi Trục Đại lộ đi qua đây, đường dẫn cầu vượt được thiết kế cầu vượt trực thông và không có nhánh kết nối với Trục Đại lộ phía bờ ở nội thành

Với cầu Thanh Trì, khi hình thành trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng nghiên cứu nút giao liên thông khác mức. Hình thức nút giao là nút hoa thị biến thể, bố trí đầy đủ các nhánh cho các hướng rẽ trái và rẽ phải.

Phương án thiết kế nút giao với cầu Vĩnh Tuy :

Nút giao Trục Đại lộ với cầu Vĩnh Tuy là nút theo hình thức hoa thị biến thể, được bố trí đầy đủ các nhánh cho các hướng rẽ trái và rẽ phải.

Mặt bằng thiết kế tổng thể nút giao cầu Vĩnh Tuy phía bờ Tả (Long Biên).

Hình ảnh thực tế cầu Vĩnh Tuy đang giao nhau với đường Vành đai 1 hiện nay, lưu lượng phương tiện đông đúc cả ngày.

Phương án thiết kế nút giao với cầu Thanh Trì :

Trục Đại lộ cảnh quan giao liên thông khác mức với cầu Thanh Trì. Hình thức thiết kế là nút giao hoa thị biến thể, bố trí đầy đủ các nhánh cho các hướng rẽ trái và rẽ phải

Thiết kế mặt bằng tổng thể nút giao cầu Thanh Trì phía phía bờ Tả (Gia Lâm).

Thiết kế mặt bằng tổng thể nút giao giữa Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với cầu Thanh Trì phía bờ Hữu (nội thành).

