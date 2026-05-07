Tin rất vui: Quốc gia châu Mỹ này miễn VISA cho người Việt, điều kiện nhập cảnh đơn giản

Với nhiều du khách Việt, nhắc tới một chuyến đi châu Mỹ thường đồng nghĩa với hành trình xa xôi, chi phí không nhỏ và thủ tục nhập cảnh phức tạp. Tuy nhiên, Chile là một trường hợp đáng chú ý: quốc gia nằm ở Nam Mỹ này hiện miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông.

Theo danh mục miễn thị thực của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Chile về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông được ký ngày 17/10/2016, có hiệu lực từ ngày 11/8/2017. Công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ bên kia trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện việc nhập cảnh không nhằm mục đích hoạt động có thu nhập.

Quốc gia Nam Mỹ có chính sách nhập cảnh thuận lợi với người Việt

Chile không nằm cạnh Mỹ theo nghĩa Hoa Kỳ, nhưng là một quốc gia thuộc châu Mỹ, cụ thể là Nam Mỹ. Đất nước này trải dài dọc bờ tây lục địa Nam Mỹ, giáp Thái Bình Dương, Peru, Bolivia và Argentina. Chính vị trí địa lý đặc biệt khiến Chile sở hữu cảnh quan rất đa dạng: phía bắc là sa mạc khô hạn, miền trung có thủ đô Santiago và các thung lũng rượu vang, còn phía nam là vùng Patagonia với núi tuyết, hồ xanh và sông băng.

Điểm khiến Chile trở nên đáng chú ý với du khách Việt không chỉ là cảnh quan khác biệt, mà còn ở chính sách nhập cảnh khá thuận lợi. Dù được miễn visa, du khách vẫn cần chuẩn bị kỹ. Cơ quan Di trú Chile cho biết diện lưu trú tạm thời cho phép người nước ngoài ở lại Chile tối đa 90 ngày; người nhập cảnh có thể phải chứng minh có đủ khả năng tài chính cho thời gian lưu trú.

Cổng du lịch chính thức Chile Travel cũng khuyến nghị du khách mang theo đặt phòng lưu trú để xuất trình khi được yêu cầu; trường hợp cần chứng minh tài chính, có thể dùng sao kê tài khoản hoặc giấy tờ tương đương thể hiện mức tối thiểu 46 USD cho mỗi ngày lưu trú. Ngoài ra, du khách bắt buộc khai báo các sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật khi nhập cảnh Chile; nếu không khai báo, hành lý có thể bị tịch thu và bị phạt.

Nói cách khác, đây không phải kiểu “xách hộ chiếu lên là đi” mà không cần chuẩn bị. Tin vui là người Việt không phải xin visa du lịch ngắn ngày; nhưng để chuyến đi suôn sẻ, hộ chiếu, vé máy bay, nơi lưu trú, tài chính, bảo hiểm du lịch và quy định quá cảnh vẫn là những phần cần kiểm tra trước.

Chile có gì đáng đi?

Với người lần đầu tới Chile, Santiago thường là điểm dừng đầu tiên. Thủ đô Chile là trung tâm đô thị lớn, kết hợp giữa đời sống hiện đại, bảo tàng, khu phố nghệ thuật, ẩm thực và khung cảnh dãy Andes ở phía xa. Chile Travel giới thiệu Santiago là nơi du khách có thể trải nghiệm nhịp sống đô thị, các khu phố bohemian, bảo tàng và ẩm thực được quốc tế biết đến.

Từ Santiago, du khách có thể đi Valparaíso, thành phố cảng nổi tiếng với những ngọn đồi, các căn nhà rực rỡ sắc màu và nghệ thuật đường phố. Đây là điểm đến phù hợp cho hành trình ngắn, giúp du khách cảm nhận một Chile phóng khoáng, gần biển và giàu màu sắc hơn so với thủ đô.

Nếu muốn tìm một trải nghiệm khác biệt hẳn các điểm đến quen thuộc ở châu Á, San Pedro de Atacama là cái tên rất đáng cân nhắc. Nằm ở phía bắc Chile, khu vực sa mạc Atacama nổi tiếng với đồng muối, hồ nước giữa sa mạc, thung lũng đá và bầu trời đêm lý tưởng cho quan sát thiên văn. Theo Chile Travel, du khách có thể bay khoảng 2 giờ từ Santiago tới Calama, sau đó đi đường bộ khoảng 1 giờ 30 phút để tới San Pedro de Atacama.

Ở phía nam, Torres del Paine là lựa chọn dành cho những người yêu thiên nhiên, trekking và phong cảnh hùng vĩ. Vùng Patagonia của Chile gây ấn tượng với núi đá granite, hồ xanh, sông băng và những cung đường đi bộ nổi tiếng. Tuy nhiên, đây là điểm đến đòi hỏi du khách có sức khỏe, thời gian và kế hoạch đặt dịch vụ từ sớm, nhất là vào mùa cao điểm.

Một điểm đến khác mang tính biểu tượng là Rapa Nui, còn được biết đến với tên đảo Phục Sinh. Đây là nơi có những tượng đá Moai nổi tiếng thế giới, văn hóa bản địa độc đáo và vị trí biệt lập giữa Thái Bình Dương. Dù vậy, hành trình tới Rapa Nui thường tốn thời gian và chi phí hơn, đồng thời có những quy định riêng về lưu trú, vé tham quan và hướng dẫn viên tại một số điểm khảo cổ.