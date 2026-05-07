Tin buồn cho người Việt đi Thái trong thời gian tới

Mới đây, Công ty Cảng hàng không Thái Lan đã chính thức chốt lịch tăng sốc phí dịch vụ hành khách quốc tế từ 730 baht lên tới 1.120 baht, tương đương khoảng 921.000 VNĐ cho mỗi chiều khởi hành. Quy định đầy áp lực này sẽ được áp dụng đồng loạt từ ngày 20/6/2026 tại sáu sân bay quốc tế sầm uất nhất nước này bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ tính riêng khoản thuế phí bắt buộc phải nộp cho nhà nước, du khách đã mất đứt hơn 1,8 triệu đồng cho một chặng bay khứ hồi. Thời kỳ hoàng kim của những tấm vé máy bay đi Thái Lan với tổng chi phí vỏn vẹn 1,4 triệu đồng giờ đây đã chính thức lùi vào dĩ vãng, biến chuyến xuất ngoại giá rẻ quen thuộc trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể.

Khách quốc tế, trong đó có Việt Nam sẽ chịu thuế phí sân bay nặng khi đến Thái Lan

Trên tờ Nation Thailand, lý giải cho đợt tăng giá mạnh tay này, bà Paweena Jariyathitipong, Giám đốc điều hành AOT, khẳng định toàn bộ nguồn thu bổ sung sẽ được rót thẳng vào các đại dự án nâng cấp hạ tầng. Trọng tâm là việc triển khai hệ thống dịch vụ hành khách tự động và xây dựng Nhà ga phía Nam tại sân bay Suvarnabhumi, đồng thời phủ nhận tin đồn tăng phí để bù đắp cho mảng bán hàng miễn thuế đang sụt giảm.

Tuy nhiên, lời giải thích này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối gay gắt. Ông Samart Ratchapolsitte, cựu Phó Thống đốc Bangkok, chỉ trích thẳng thắn việc phí sân bay Suvarnabhumi giờ đây sẽ đắt đỏ hơn cả những sân bay hàng đầu thế giới như Incheon của Hàn Quốc hay Haneda của Nhật Bản, trong khi thứ hạng chất lượng lại tụt hậu hơn hẳn. Việc phải cõng thêm gần 400 baht tiền phí sẽ lập tức đẩy tổng chi phí di chuyển của nhóm khách bay giá rẻ tăng thêm tới 7 đến 10%. Bức tranh du lịch càng trở nên ảm đạm khi du khách quốc tế đang phải gồng mình gánh thêm phụ phí nhiên liệu do giá dầu thế giới leo thang. Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cũng đã lên tiếng yêu cầu AOT phải minh bạch hóa dòng tiền thu được. Đáng chú ý, trái ngược với sự đắt đỏ dành cho khách quốc tế, AOT lại giữ nguyên mức phí nội địa ở mức siêu rẻ chỉ 130 baht nhằm dốc toàn lực hỗ trợ chính sách kích cầu du lịch trong nước.

Với việc tăng mạnh phí sân bay, vé máy bay Thái Lan giá rẻ đã trở thành dĩ vãng

Đặc quyền cứu cánh lấy lại tiền thuế phí khi lỡ bỏ chuyến

Đứng trước bối cảnh chi phí bay quốc tế ngày càng trở nên đắt đỏ, du khách Việt Nam cần nắm rõ những đặc quyền để bảo vệ túi tiền của mình. Nếu bạn thường xuyên di chuyển bằng các hãng hàng không như AirAsia và Nok Air, hãy ghi nhớ một chính sách cực kỳ hữu ích. Trong trường hợp bạn đã đặt vé bay từ Việt Nam đến Thái Lan hoặc các chặng bay nội địa Thái Lan của hai hãng này nhưng vì lý do đột xuất mà phải bỏ vé, không thể thực hiện chuyến bay, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hãng hoàn trả lại toàn bộ phần thuế phí sân bay đã nộp. Chính sách hoàn tiền minh bạch này được áp dụng cho cả những hành khách săn được vé khuyến mãi 0 đồng. Đây được xem là một chiếc phao cứu sinh thiết thực, giúp du khách gỡ gạc lại khoản tiền thuế phí lên tới gần 2 triệu đồng khi mọi chi phí xê dịch đều đang không ngừng tăng cao.