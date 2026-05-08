Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ sáng đèn xuyên đêm ở Hưng Yên

Theo Viên Minh
08-05-2026 - 07:54 AM
Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được xây dựng với quy mô 60.000 chỗ ngồi, do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án thể thao lớn nhất cả nước hiện nay, nằm trong tổ hợp thể thao dịch vụ rộng khoảng 92ha và được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA để phục vụ các giải đấu quốc tế trong tương lai.
Theo quy hoạch, sân vận động PVF có diện tích khoảng 55.000m², là sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, sau sân vận động Hùng Vương đang được triển khai xây dựng ở xã Thượng Phúc, Hà Nội.
Sau gần 6 tháng kể từ ngày khởi công 19/10/2025, đại công trường sân vận động PVF đang duy trì nhịp thi công khẩn trương xuyên ngày đêm.
Hàng trăm công nhân cùng máy móc, phương tiện chuyên dụng được huy động để triển khai đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng.
Đại công trường sân vận động PVF hoạt động xuyên đêm với nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chính.
Không khí thi công diễn ra khẩn trương trên toàn bộ khu vực công trường cả ngày lẫn đêm.
Nhiều xe cẩu, máy xúc, xe tải hoạt động liên tục phục vụ thi công phần kết cấu và vận chuyển vật liệu. Đến nay, phần móng khu vực sân chính cơ bản hoàn thiện. Dự án hiện bước sang giai đoạn thi công phần thân và hệ thống khán đài.
Tại khu vực khán đài, các kết cấu bê tông đã dần hình thành. Công trình đang triển khai phần thân và bậc khán đài tầng 1. Một số hạng mục đã vươn lên tầng 3, nhiều vị trí đạt tới tầng 4.
Ngoài sân vận động chính, các hạng mục phụ trợ cũng được triển khai đồng bộ. Khu vực quảng trường ngoài trời và hệ thống bãi đỗ xe quy mô khoảng 18ha đang được tổ chức thi công cùng thời điểm nhằm đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án.
Theo thiết kế, sân vận động PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng hệ thống khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, truyền hình, báo chí, cầu thủ, khu VIP và dịch vụ ẩm thực.
Công trình được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế và các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn. Dự án cũng được kỳ vọng có thể phục vụ các giải đấu như ASIAD, Olympic hoặc các trận đấu tại World Cup trong tương lai.
Theo kế hoạch, toàn bộ sân vận động PVF sẽ hoàn thiện vào tháng 3/2027. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm huấn luyện, thi đấu của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời là nơi đào tạo và phát triển các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.
