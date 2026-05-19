VinCons hướng tới cột mốc 150.000 công nhân cơ hữu, chinh phục các siêu dự án quốc gia

Dấn thân lĩnh vực mới, hướng tới mốc 150.000 công nhân cơ hữu

Theo thông tin từ VinCons – thành viên Tập đoàn Vingroup, chỉ sau hơn 5 tháng triển khai chiến dịch tuyển dụng công nhân cơ hữu quy mô lớn, doanh nghiệp đã chào đón hơn 60.000 công nhân vào làm việc tại các dự án trọng điểm trên toàn quốc. Cùng với tốc độ tuyển dụng thần tốc, VinCons cũng đang hướng tới cột mốc mới – thiết lập đội ngũ 150.000 công nhân cơ hữu, khẳng định vị thế tổng thầu xây dựng lớn bậc nhất Việt Nam.

Đảm nhiệm hàng loạt đại dự án - siêu dự án đô thị như Vinhomes Paradise Cần Giờ (Cần Giờ, TP. HCM), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) hay Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng)… VinCons cho thấy năng lực tổ chức thi công vượt trội với khả năng triển khai đồng loạt trên quy mô lớn, đưa các công trường thay đổi diện mạo rõ nét chỉ sau thời gian ngắn.

Đặc biệt, Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội với quy mô hơn 9.171 ha đang trở thành một trong những đại công trường lớn bậc nhất cả nước. Điểm nhấn của dự án là sân vận động Hùng Vương với sức chứa 135.000 chỗ ngồi – được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn bậc nhất thế giới, giờ đã bắt đầu lộ diện chỉ sau 5 tháng khởi công.

Sân vận động Hùng Vương tại Khu đô thể thao Quốc tế Hà Nội đang được khẩn trương thi công.

Trong giai đoạn tới, VinCons sẽ tiếp tục triển khai thi công xây dựng nhiều công trình mới trong các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng bền vững, đòi hỏi năng lực thi công và quản trị phức tạp. Đây là cột mốc đánh dấu bước tiến phát triển mới, mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời đưa nhu cầu nguồn nhân lực, công nhân cơ hữu tiếp tục tăng mạnh trên toàn hệ thống.

Mang việc làm bền vững cho lao động ngay trên quê hương

Theo đại diện doanh nghiệp, việc mở rộng quy mô nhân sự không đơn thuần để đáp ứng tiến độ thi công mà còn nằm trong chiến lược xây dựng lực lượng lao động nòng cốt dài hạn. VinCons tập trung phát triển mô hình công nhân cơ hữu với định hướng đào tạo nghề bài bản, tạo việc làm ổn định, thu nhập cạnh tranh và lộ trình thăng tiến rõ ràng cho người lao động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động tại chính khu vực triển khai dự án nhằm tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương, đồng thời xây dựng lực lượng nhân sự gắn bó lâu dài cùng công trình.

Tại VinCons, người lao động không chỉ được tham gia các dự án mang tầm vóc quốc gia mà còn có cơ hội nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm thực chiến ở môi trường thi công chuyên nghiệp với hệ thống quản lý quy mô lớn. Đây cũng là yếu tố giúp VinCons thu hút đông đảo lao động trẻ gia nhập trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và minh bạch cũng là lý do giúp VinCons thu hút và giữ chân lực lượng lao động. Tại đây, mỗi người lao động đều có cơ hội nâng bậc tay nghề, tăng thu nhập và thăng tiến lên các vị trí quản lý thông qua hệ thống đào tạo thực chiến và cơ chế đánh giá năng lực cụ thể. Từ công nhân phổ thông đến tổ trưởng, hành trình phát triển đều được xác lập bằng những tiêu chí rõ ràng, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài và phát triển sự nghiệp bền vững.

Với tốc độ mở rộng dự án và nhân sự liên tục tăng trưởng, VinCons đang từng bước hình thành hệ sinh thái thi công quy mô lớn, đủ năng lực chinh phục và kiến tạo các công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam trong tương lai.

Thông tin tuyển dụng: Người lao động mong muốn có nghề nghiệp ổn định và lộ trình thăng tiến rõ ràng có thể liên hệ trực tiếp:

Hotline: 1900 633 000

Website: https://vincons.net/

Đăng ký: Tại văn phòng Ban chỉ huy các dự án VinCons trên toàn quốc.