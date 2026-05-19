Trước “giờ G”: 12.000 môi giới hội quân, chờ bùng nổ với Vinhomes Sài Gòn Park

Lượng booking đổ về từ khắp cả nước cho thấy sức hút mãnh liệt của siêu đô thị 1.080 ha - lớn bậc nhất Tây Bắc TP.HCM. Sức hút càng tăng lên khi cận kề ngày 20/5 - thời điểm diễn ra lễ kick-off quy mô lớn, với sự tham gia của 12.000 chiến binh kinh doanh từ cả hai miền Bắc, Nam.

Văn phòng môi giới mở mới liên tục, lãnh đạo đại lý chuyển hẳn vào TP.HCM

Từ mấy ngày trước khi dự án Vinhomes Sài Gòn Park chính thức ra mắt, không khí tại xã An Thới Sơn, TP.HCM đã trở nên sôi động. Hàng loạt văn phòng đại lý mới được mở ra quanh khu vực dự án. Bên trong, các buổi đào tạo chuyên sâu liên tục diễn ra nhằm trang bị cho môi giới kiến thức đầy đủ nhất về dự án trước khi tư vấn khách hàng.

"Ngoài chuẩn bị lực lượng lớn về nhân sự, chúng tôi đã xây dựng hai văn phòng lớn tại khu vực gần dự án và gần sân bay để đón đầu làn sóng khách hàng quan tâm đến khu Tây Bắc", ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, phấn khởi chia sẻ.

Sức nóng "nghẹt thở" trước giờ G phản ánh nhu cầu nguồn cung chất lượng cao của thị trường Tây Bắc TP.HCM suốt nhiều năm qua.

"Khách hàng hiện tại cần một dự án có pháp lý vững vàng, hệ sinh thái toàn diện. Vinhomes Sài Gòn Park ra đời ngay lúc này chính là 'điểm rơi' hoàn hảo. Nhiều nhà đầu tư tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang đếm ngược từng ngày để hoàn tất thủ tục ngay trong đợt mở bán đầu tiên", ông Bình phân tích thêm.

Chủ tịch Đông Tây Land cũng khẳng định, dòng tiền thông minh của các nhà đầu tư đang hướng mạnh về khu vực có dư địa tăng trưởng cao và còn ở "vùng trũng giá" như Tây Bắc.

Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu nhiều lợi thế về quy mô, hạ tầng kết nối và tiện ích đồng bộ

Sức hút của siêu dự án lớn đến mức nhiều lãnh đạo sàn bất động sản quyết định "đóng đô" dài hạn tại đây.

"Đợt này, chúng tôi đầu tư liền lúc 3 văn phòng quy mô tại TP.HCM, gồm khu vực Thủ Đức, Quận 12 cũ và ngay tại dự án ở Hóc Môn. Bản thân tôi cùng gia đình cũng chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống để đồng hành xuyên suốt cùng Vinhomes Sài Gòn Park trong thời gian tới", ông Hà Thanh Tùng, đại diện Minh Minh Group, cho biết.

Không chỉ thị trường miền Nam, giới đầu tư miền Bắc cũng đang đứng ngồi không yên trước thời khắc trọng đại của siêu phẩm này.

"Dự án sở hữu nhiều nét tương đồng với các đại đô thị vệ tinh từng thành công vang dội tại miền Bắc với biên độ tăng giá vượt bậc nhờ quy mô khổng lồ, nằm tại cửa ngõ thành phố, đón đầu các hạ tầng giao thông chiến lược như tuyến Metro số 2, Quốc lộ 22 mở rộng kết nối đi Tây Ninh và các khu công nghiệp. Điều này khiến khách hàng liên tưởng ngay đến mô hình thành công của Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội", bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT VHS, nhận định.

Cũng theo bà Khanh, concept "đô thị tri thức" là điểm cộng cực kỳ mới mẻ. Việc quy tụ các trường đại học, trung tâm giáo dục, công nghệ cao và khởi nghiệp sẽ tạo ra tiềm năng khai thác cho thuê khổng lồ, tương tự như đòn bẩy VinUni từng thúc đẩy thanh khoản tại Vinhomes Ocean Park 1.

Số lượng booking sẵn sàng "chốt mạnh" bảng hàng

Dưới góc nhìn của đơn vị phân phối lớn, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Group, tự tin dự đoán về một kịch bản bùng nổ: "Vinhomes Sài Gòn Park chắc chắn sẽ chứng kiến lượng booking kỷ lục. Tâm lý chung của các nhà đầu tư lão luyện là không ai muốn bỏ lỡ giai đoạn đầu tiên - thời điểm được tối ưu hóa về giá, nhận nhiều chính sách ưu đãi khủng từ chủ đầu tư và dễ dàng chọn được những vị trí đắc địa nhất."

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Kinh doanh AlphaReal, đánh giá cao tính khan hiếm của dự án. Từ trước đến nay, khu Tây Bắc TP.HCM chưa từng có một đại đô thị đúng nghĩa đáp ứng được tiêu chuẩn sống chất lượng cao cho người dân.

"Vinhomes Sài Gòn Park là dự án hiếm hoi có quy mô tầm cỡ được phát triển bởi một chủ đầu tư uy tín như Vinhomes. Với định hướng trở thành thành phố công viên tri thức đẳng cấp quốc tế, dự án vừa là bến đỗ an cư hoàn hảo, vừa sở hữu tiềm năng khai thác dòng tiền và tăng giá cực tốt", ông Linh phân tích.

Trước đó, tại Vinhomes Ocean Park 1, giá căn hộ giai đoạn đầu chỉ khoảng 30-35 triệu đồng/m², nay đã chạm mốc hơn 70 triệu đồng/m². Dòng sản phẩm thấp tầng thậm chí tăng giá gấp 3 đến 4 lần sau chưa đầy 8 năm dự án ra mắt.

"Đây chính là minh chứng rõ nét cho tỷ suất sinh lời vượt trội của các dự án mang thương hiệu Vinhomes", bà Mai Khanh đúc kết.

Giới đầu tư đang nhìn thấy tiềm năng sinh lời gấp 2, 3 lần tại Vinhomes Sài Gòn Park giống như tại Vinhomes Ocean Park 1

Lễ kick-off ngày 20/5 không đơn thuần là một sự kiện bán hàng, mà chính là tiếng còi khai cuộc, kích hoạt toàn bộ "long mạch" kinh tế và tri thức của khu Tây Bắc TP.HCM. Sự cộng hưởng giữa uy tín thương hiệu Vinhomes, tiến độ thi công thần tốc và tâm lý "mua sớm lời sâu" đang đẩy sức nóng của sự kiện lên đỉnh điểm.

Giới chuyên môn nhận định, những bảng hàng đầu tiên được tung ra nhiều khả năng sẽ "bốc hơi" trong thời gian tính bằng phút, thiết lập nên những kỷ lục bán hàng mới cho thị trường năm nay.

"Hiện tại tất cả nguồn lực của chúng tôi đều đang đổ dồn để tập trung nhận booking từ các khách hàng thật sự muốn an cư và đầu tư. Tôi tin, con số có thể lên tới hàng nghìn booking chỉ trong vài giờ kick-off dự án", bà Nguyễn Thùy Dung, Chủ tịch HĐQT SSM Group, nhận định.

Sự kiện kick-off dự án Vinhomes Sài Gòn Park với chủ đề "Kích hoạt kỷ nguyên mới - Đường đua đến vinh quang" sẽ đồng loạt diễn ra từ 16h30 ngày 20/5 tại TP.HCM và Hà Nội, với sự tham dự của 12.000 chuyên viên kinh doanh và đối tác.

Đầu cầu Hà Nội: Công viên Vinwonder Global Gate Cổ Loa, Đông Anh

Đầu cầu TP.HCM: Công viên bờ sông Sài Gòn Thủ Thiêm - 25/3A Lương Định Của, phường An Khánh.