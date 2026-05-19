Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc tham gia xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và các tuyến đường dẫn... nhận nhiệm vụ quan trọng

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tham gia xây cầu Tứ Liên. (Ảnh: Tiền Phong)

Mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc) - chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương tại Trung Quốc và trên thế giới.

Đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn, các dự án hợp tác tại Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện, đi vào hoạt động, qua đó, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường tại Thủ đô, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh mong muốn đồng hành lâu dài với các đối tác Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển. Ông Nghiêm Giới Hòa cũng cho biết, Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quy hoạch và thiết kế theo nhu cầu.

Về các vấn đề đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nêu, ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang tập trung phát triển hạ tầng, đặc biệt là đường sắt đô thị, kết nối với các địa phương với tổng chiều dài khoảng 1.200km; xây dựng 28 cầu bắc qua ba con sông lớn; các đường vành đai, đường xuyên tâm... với nhu cầu vốn từ nay tới năm 2035 có thể lên tới hàng trăm tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, ông Thắng đánh giá cao những ý tưởng mới về mô hình đầu tư do ông Nghiêm Giới Hòa đề xuất, đồng thời cho rằng các đề xuất này có nhiều điểm phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Trong thời gian trước mắt, ông Trần Đức Thắng đề nghị Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm đang triển khai, đặc biệt là cầu Ngọc Hồi, cầu Tứ Liên và các tuyến đường dẫn..., nhằm phục vụ hiệu quả Hội nghị APEC năm 2027. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án này.