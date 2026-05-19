Ngôi nhà với mặt tiền thú vị từ hàng trăm viên ngói đỏ

Điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà là lớp gạch thông gió và dòng thác ngói ở mặt đứng, vừa chống nóng vừa tạo vẻ mộc mạc gần gũi thiên nhiên, đồng thời kết nối nhiều thế hệ sống chung trong cùng một mái nhà.

Ngôi nhà được thiết kế với cốt lõi là các dòng chảy, dòng chảy là chất kết dính, xâu chuỗi các không gian sử dụng và thảm thực vật xen kẽ để tạo nên tổng thể ngôi nhà với sự xô lệch của “dòng thác không khí & ánh sáng” từ trong lõi, ra đến sự giật cấp của “dòng thác ngói & dòng thác gạch” ở bên ngoài.

Gạch và ngói là hai vật liệu truyền thống của người dân Việt Nam, nhưng ở đây chúng đã xuất hiện trong tầm nhìn và sự tiếp xúc trực tiếp của người sử dụng, mang lại cho kiến trúc những cảm xúc và ý nghĩa mới lạ mà vẫn thân thuộc.