Truy cập tăng cao mùa mở bán, website BĐS vẫn sẵn sàng đón khách với CDN – S3 – Cloud

Bất động sản là một quá trình ra quyết định quan trọng, trực quan và thường mang tính cảm xúc, một website nhanh với thiết kế hiện đại tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp, uy tín giúp tăng và tỷ lệ chuyển đổi.

Kênh website là nơi các đại lý, các môi giới và khách hàng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi khi cần để nắm bắt thông tin quan trọng, tìm hiểu về dự án. Khi ngành này ngày càng cạnh tranh và kỳ vọng của khách hàng tiếp tục tăng cao, việc tận dụng công nghệ như cloud có thể giúp các đại lý và doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh.

Nền tảng website chưa sẵn sàng cho "sóng" lớn dịp mở bán quan trọng

Có hai vấn đề lớn mà một website BĐS cần đảm bảo: xây dựng trải nghiệm gần với thực tế và luôn trong trạng thái truy cập ổn định khi bắt đầu mở bán. Thời điểm mở bán có thể ghi nhận lượng truy cập tăng đột biến chỉ trong thời gian rất ngắn. Khác với website thông thường có lượng truy cập tăng đều theo thời gian, website bất động sản thường xuất hiện các "đỉnh traffic" theo chiến dịch.

Một dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm trước giờ mở bán 15 - 30 phút, lượng người dùng bắt đầu truy cập để xem bảng giá, mặt bằng, chính sách tăng vọt. Khi livestream hoặc quảng cáo bắt đầu, lượng truy cập có thể tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài phút. Sales đồng loạt gửi link dự án cho khách hàng cùng lúc.

Nếu website ban đầu không được thiết kế để xử lý lượng truy cập dồn dập tại 1 thời điểm, website chắc chắn rơi vào trạng thái quá tải.

Áp lực lớn từ nội dung media dung lượng cao

Website bất động sản thường chứa lượng media lớn hơn nhiều ngành khác. Để mang lại những trải nghiệm sống động, hấp dẫn như một "bữa tiệc thị giác", website thường chứa đến hàng trăm hình ảnh chất lượng với độ phân giải cao, các video giới thiệu dự án, video lifestyle dung lượng hàng trăm MB, bản đồ bất động sản tương tác, flycam dự án, tài liệu brochure PDF,...

Đi kèm với đó là yêu cầu về khả năng tải nhanh trên mọi thiết bị, thiết kế tương thích với các kích thước màn hình khác nhau, khách hàng từ nhiều khu vực khác nhau đều có thể truy cập nhanh nhất.

Trong khi đó, việc truy cập tăng cao nhanh chóng dẫn đến tải ảnh HD và video dự án tiêu tốn băng thông lớn. Server khi phải xử lý quá nhiều truy cập/request cùng lúc sẽ xuất hiện hình ảnh tải chậm, video giật hoặc không phát được, website phản hồi lâu từ vài giây đến hàng chục giây.

Đối với khách hàng bất động sản, trải nghiệm này ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về độ chuyên nghiệp của dự án và doanh nghiệp, và có thể tác động tới quá trình chốt deal. .

Trong trường hợp toàn bộ ảnh/video đều tải trực tiếp từ server chính (mô hình một máy chủ duy nhất), server không có cơ chế auto scaling, hạ tầng không tối ưu cho traffic tăng vọt, website có thể không truy cập được, mất kết nối hoàn toàn.

Để thiết kế một hệ thống sẵn sàng cho xử lý truy cập tăng đột biến, đảm bảo các thành phần trên website (ảnh, video, file media,...) vẫn hiển thị và phản hồi nhanh chóng đòi hỏi chuyên môn của đội ngũ DevOps phải ở mức xuất sắc vì vô số chi tiết phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của nền tảng.

Việc triển khai website bất động sản trên cloud sẽ giúp giải quyết những vấn đề về hạn chế kiến trúc như vậy nhờ các dịch vụ tự động hóa công việc của DevOps. Ví dụ, thay vì cấu hình thủ công từng server khi cần tăng lượng server để xử lý lượng traffic lớn hơn vài lần bình thường mất rất nhiều thời gian và công sức (có thể là hàng giờ xử lý), Auto Scaling sẽ tự động kích hoạt các server trong cụm để cùng xử lý lượng traffic lớn này.

Mô hình hạ tầng Cloud dành cho website bất động sản mùa cao điểm

Bài toán của trang bất động sản có thể được giải quyết với mô hình hạ tầng gồm Cloud Server kết hợp CDN và S3.

Trong mô hình này, Cloud Server đóng vai trò xử lý các tác vụ động như website, API, dữ liệu khách hàng hay logic nghiệp vụ. Bizfly Cloud Server có sẵn các giải pháp tự động để tích hợp bao gồm: Auto Scaling (tự động tăng giảm số lượng server theo nhu cầu xử lý), Load Balancer (tự động phân tải truy cập trên các server sẵn sàng), S3 (kho lưu trữ hình ảnh, video, dữ liệu không giới hạn), CDN (tốc độ tải website luôn nhanh),...

Thay vì lưu trữ dữ liệu trên máy chủ truyền thống, toàn bộ hình ảnh dự án, video flycam, video lifestyle, brochure hay tài liệu dung lượng lớn sẽ được lưu trữ trên S3 (Object Storage). Mô hình lưu trữ này giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hàng triệu file, mở rộng linh hoạt theo nhu cầu thực tế và tối ưu chi phí lưu trữ về lâu dài.

CDN có thể lấy hình ảnh trực tiếp từ S3 và phân phối nhanh chóng đến người dùng truy cập ở gần máy chủ nhất, giúp website luôn có thể hiển thị khi người dùng truy cập, giảm gánh nặng lưu trữ cho Cloud Server. Đồng thời, CDN cũng cung cấp các tính năng giảm tải kích thước hình ảnh, file dung lượng nặng để giảm tiêu tốn băng thông, giảm tải cho server gốc, giúp trang tải nhanh hơn, phục vụ được nhiều truy cập hơn. Tốc độ và chất lượng hiển thị tối ưu không còn là vấn đề nữa.

Độc giả quan tâm có thể dùng thử và nhận tư vấn MIỄN PHÍ về mô hình triển khai phù hợp tại: https://bizflycloud.vn/