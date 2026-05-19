Gần 1.500 tỷ đồng khởi công mở rộng Nhà ga quốc tế Đà Nẵng theo kiến trúc “Cánh chim hải âu”, nâng công suất lên 6 triệu khách/năm

Dự án được triển khai trên diện tích 3.600 m2, nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng của sân bay Đà Nẵng lên 21.085 m2. Khu vực làm thủ tục sẽ được mở rộng với số lượng quầy Check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ mới.

Đặc biệt, dự án áp dụng giải pháp thiết kế mở rộng và tái cấu trúc dựa trên ý tưởng chủ đạo "Cánh chim hải âu" của công trình hiện hữu. Phần mái khu vực mở rộng mô phỏng biên dạng mái cũ, tạo hình ảnh một đàn chim hải âu cùng bay lượn.﻿

Bên trong nhà ga, thiết kế Biophilic - kiến trúc gắn kết con người với

thiên nhiên được áp dụng xuyên suốt với các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn, gần gũi cho hành khách.﻿

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trong việc tiên phong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào hạ tầng hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động đồng hành cùng sự phát triển chung của đô thị.

Việc triển khai Dự án mở rộng Nhà ga T2 trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không quốc tế; mở rộng năng lực khai thác, tăng khả năng kết nối quốc tế và tạo thêm dư địa phát triển mới cho du lịch, thương mại, đầu tư và dịch vụ chất lượng cao của thành phố.

﻿Ông Hồ Thế Anh, Tổng giám đốc công ty AHT, cho biết trong giai đoạn mới, doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ga theo mô hình

"Resort-terminal" - nhà ga mang tinh tinh thần nghỉ dưỡng của một thành phố du lịch. Đơn vị tiếp tục hợp tác với các tư vấn, kiến trúc sư và nghệ sĩ để đưa văn hóa, nghệ thuật bản địa vào từng không gian, giúp hành khách cảm nhận được bản sắc xứ Quảng, miền Trung và văn hóa Việt Nam ngay khi đặt chân đến sân bay.

Trong tầm nhìn dài hạn, việc mở rộng Nhà ga T2 cũng cần được nhìn nhận trong tổng thể phát triển hạ tầng hàng không của thành phố và khu vực miền Trung.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác, nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030

Cách đây tròn 9 năm, nhà ga T2 được khánh thành để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Việc mở rộng thực hiện trong bối cảnh nhà ga liên tục vận hành vượt công suất thiết kế 4 triệu lượt khách/năm. Cụ thể, năm 2019 nhà ga đón hơn 7,1 triệu lượt khách (vượt 79%). Trong hai năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 và 6,81 triệu lượt.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) sở hữu và vận hành. Đây là nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp (2024, 2025 và 2026).

Theo định hướng quy hoạch, sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai sẽ không phát triển theo hướng cạnh tranh, mà bổ trợ cho nhau trong một hệ sinh thái hàng không thống nhất: Đà Nẵng tiếp tục là cửa ngõ hàng không quốc tế gắn với du lịch, dịch vụ chất lượng cao và đô thị trung tâm; trong khi Chu Lai được định hướng phát triển dài hạn về logistics, hàng hóa, công nghiệp hàng không và các chức năng hỗ trợ quy mô lớn.

Quá trình hình thành, vận hành và liên tục nâng tầm chất lượng của Nhà ga T2 trong những năm qua cho thấy khu vực miền Trung đang từng bước hình thành năng lực phát triển, quản trị và vận hành các công trình hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là nền tảng thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái hàng không, logistics và du lịch của toàn khu vực trong tương lai.