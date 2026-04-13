Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiết kế tối giản hóa mà đẹp trong ngôi nhà miền Tây

Theo Thúy Hiền | 13-04-2026 - 15:03 PM | Bất động sản

Đắm mình trong bối cảnh nhiệt đới đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ, tại miệt Chợ Lách, Bến Tre, công trình được thiết kế để kiến trúc hiện đại mang được tính thích nghi với bối cảnh sẵn có.

Các lớp lang từ cảnh quan tự nhiên cho đến kiến trúc nền của công trình luôn thể hiện lối sống bản địa đặc trưng, tinh gọn trong bố cục tổng thể thông qua hình thức tổ hợp nén. Khối kiến trúc mở ở tầng trệt cho phép các hoạt động sinh hoạt hướng ra bên ngoài, đối lập với sự riêng tư cao của khối kiến trúc đóng ở tầng trên. Nhờ đó, ngôi nhà có sự tương tác phù hợp ở mọi không gian, một cách độc lập, thông qua ánh sáng, luồng không khí mát và cả sự riêng tư.

Sự thích nghi của công trình còn được định hướng cho phép ngôi nhà có sự tiêu giảm bức xạ nhờ các giải phải thiết kế thụ động, khối nhà cao cùng màu sắc ngoại quang giúp giảm nhiệt độ tích tụ, hệ mái pin năng lượng mặt trời tạo dòng điện đủ dùng, tối ưu hoá mọi vật chất xây dựng từ nguyên vật liệu được cung ứng tại địa phương.

Công trình hướng đến sự tối giản hoá trong kiến trúc nhiệt đới hiện đại, thích nghi với điều kiện tự nhiên tại miền Tây Nam Bộ để tiến đến tầm nhìn bền vững hoá các dự án nhà ở trong tương lai tại vùng đất này, trước các thách thức biến đổi khí hậu và làn sóng về vườn của thế hệ trẻ.

Diện tích đất: 1000m²

Diện tích xây dựng: 160m²

Tổng diện tích sàn: 250m²

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực

Việt Nam sẽ có "siêu thành phố" trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

14:50 , 13/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên