Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngay tháng sau, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sẽ khởi công dự án 3.400 tỷ nằm cạnh tuyến cao tốc “hiện đại nhất Việt Nam”

Lễ Lễ | 13-04-2026 - 13:34 PM | Bất động sản

Dự kiến trong tháng 5/2026, khu công nghiệp Hoàng Diệu do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư sẽ được khởi công, dự án có vị trí tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Phối cảnh KCN Hoàng Diệu với quy mô hơn 245 ha (nguồn ảnh: Tập đoàn Hòa Phát).

Theo UBND TP Hải Phòng, trong tháng 5/2026, thành phố dự kiến khởi công 12 dự án, trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, danh sách này có sự góp mặt của khu công nghiệp Hoàng Diệu.

Trước đó, cuối tháng 6/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Diệu với quy mô hơn 245 ha. Dự án có tổng vốn gần 3.400 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong vòng 30 tháng.

Theo quyết định này, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Hoàng Diệu – đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Dự án được triển khai tại các xã Hoàng Diệu, Gia Phúc, Hồng Hưng và thị trấn Gia Lộc (tỉnh Hải Dương cũ), nay thuộc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng. Đồng thời, KCN ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, dự án sản xuất công nghệ cao.

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Hoàng Diệu là vị trí địa lý chiến lược với khả năng kết nối giao thương đa hướng. Dự án nằm tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gần các tuyến quốc lộ huyết mạch như 5A, 37 và 38. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng lưu chuyển tới Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, cũng như kết nối nhanh với cảng biển Hải Phòng, sân bay Cát Bi và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận lợi giúp KCN Hoàng Diệu tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng. Cùng với đó, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cam kết triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Với hạ tầng đồng bộ, KCN Hoàng Diệu được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến công nghiệp tiềm năng hàng đầu khu vực phía Bắc.

KCN Hoàng Diệu là một trong những dự án mới nhất của Hòa Phát trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp. Tính đến tháng 12/2025, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Tập đoàn đạt hơn 2.680 ha, phân bổ tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, TP Hải Phòng và Đắk Lắk.

Các KCN hiện hữu của Hòa Phát như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên) và Hòa Mạc (Ninh Bình) đều sở hữu vị trí thuận lợi, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Dự kiến trong tháng 5, khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) sẽ được khởi công, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên