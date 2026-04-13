Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Theo UBND TP Hải Phòng, dự kiến trong tháng 5 thành phố sẽ khởi công 12 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, dự án khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) cũng nằm trong danh sách này.

Được biết, khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng.

Vị trí khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Về ranh giới, khu công nghiệp Ngũ Phúc phía Bắc giáp đất nông nghiệp và dân cư xã Nghi Dương, tuyến đường nối từ đường tỉnh 354 đến đường bộ ven biển; phía Tây Nam giáp đê và bãi bồi ven sông Văn Úc; phía Tây Bắc giáp kênh Mai Dương và xã An Hưng; phía Đông giáp kênh Đồng Thẻo và xã Kiến Hưng.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Theo báo cáo, tiến độ thực hiện của dự án là 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc dự kiến sẽ là nơi thu hút các ngành nghề: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hướng đến việc xây dựng khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Từ đó, mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo động lực phát triển công nghiệp, tăng việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố.

Trước đó, vào ngày 26/9/2025, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, khu công nghiệp Tân Trào được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.



