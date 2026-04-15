Hai cây cầu 'chờ sập' ở Ninh Bình

Không chỉ cầu Quần Liêu, cầu Rộc bắc qua sông Chanh (phường Trường Thi) cũng đang trong tình trạng xuống cấp đáng báo động. Được xây dựng từ những năm 1970, cầu có chiều dài khoảng 20 m, rộng chỉ 2 m, là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực dân cư với các trục giao thông chính như tỉnh lộ 485B và Quốc lộ 10. Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã hư hỏng nặng. Lan can sắt hai bên hoen gỉ, cong vênh, thậm chí gãy đổ ở một số vị trí. Phần dầm cầu xuất hiện nhiều vết nứt, sụt mẻ, các trụ bê tông phía dưới có dấu hiệu nghiêng lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Vũ Văn Tuấn (phường Trường Thi) chia sẻ: “Mỗi lần đi qua cầu là một lần lo. Nhưng nếu không đi thì phải vòng xa, nên người dân vẫn buộc phải qua lại hàng ngày. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm”.