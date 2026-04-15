Khởi công Dragon Home, One Vision theo đuổi chiến lược căn hộ phục vụ nhu cầu an cư

Bên cạnh ý nghĩa về tiến độ, lễ khởi công dự án Dragon Home cũng cho thấy định hướng phát triển sản phẩm mà One Vision theo đuổi: tập trung vào dòng căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực, ưu tiên công năng, khả năng tiếp cận và giá trị sử dụng dài hạn.

Dragon Home chính thức khởi công, bước vào giai đoạn triển khai xây dựng

Ngày 15/4/2026, Công ty Cổ phần Địa ốc One Vision tổ chức lễ khởi công dự án căn hộ Dragon Home với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, đơn vị xây dựng và các đối tác. Sự kiện đánh dấu thời điểm dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc khởi công không chỉ là một cột mốc về tiến độ mà còn là bước chuyển từ cam kết sang triển khai thực tế. Đây cũng là giai đoạn thể hiện rõ năng lực tổ chức, kiểm soát thi công và đảm bảo chất lượng của chủ đầu tư.

Đồng hành cùng dự án trong vai trò đơn vị xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Nghĩa Trung NTCons. Đại diện nhà thầu cho biết sẽ phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo các tiêu chí về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Phong Vũ - Chủ tịch HĐQT One Vision chia sẻ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Phong Vũ, Chủ tịch HĐQT One Vision, cho rằng việc đưa dự án vào giai đoạn thi công là nền tảng để doanh nghiệp thực hiện các cam kết với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến tính thực tế của dự án thay vì chỉ các thông tin giới thiệu ban đầu.

Định hướng phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Dragon Home được phát triển trên quỹ đất 6.045 m², cung cấp 337 căn hộ, gồm các loại hình 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ và shophouse. Trong đó, căn hộ 1 phòng ngủ+ chiếm hơn 64% tổng số sản phẩm.

Dragon Home có quy mô 337 căn hộ trên quỹ đất 6.045 m², định hướng phục vụ nhu cầu an cư.

Đại diện One Vision cho biết cơ cấu này được xây dựng dựa trên nghiên cứu hành vi người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và người mua nhà lần đầu – những đối tượng có nhu cầu an cư rõ ràng và xu hướng gắn bó lâu dài với khu vực.

Không chỉ dừng lại ở cơ cấu căn hộ, dự án còn được phát triển theo hướng tăng cường các tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của cư dân. Theo đó, Dragon Home dành một phần diện tích cho các không gian sinh hoạt chung như hồ bơi tràn dành cho người lớn, hồ bơi trẻ em, khu vui chơi, khu vực kid zone và không gian BBQ ngoài trời.

Các tiện ích này được định hướng phục vụ đời sống hàng ngày của cư dân, đặc biệt là các gia đình trẻ, thay vì chỉ mang tính bổ trợ hình ảnh dự án. Bên cạnh đó, khu shophouse tại tầng 1 được quy hoạch để cung cấp các dịch vụ thiết yếu, góp phần hình thành hệ sinh thái sinh hoạt khép kín ngay trong nội khu.

Theo ông Phạm Phong Vũ, Chủ tịch HĐQT One Vision, doanh nghiệp lựa chọn phát triển Dragon Home theo hướng ưu tiên giá trị sử dụng, trong đó không gian sống và tiện ích sinh hoạt được xem là yếu tố quan trọng bên cạnh thiết kế căn hộ.

"Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sống thực tế, những dự án đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính sẽ có lợi thế trong việc thu hút người mua", ông Vũ cho biết.

Từ góc độ chiến lược, Dragon Home thể hiện hướng phát triển mà One Vision theo đuổi trong giai đoạn tới: tập trung vào các dự án có quy mô phù hợp, định vị rõ nhu cầu và gắn với giá trị sử dụng lâu dài, thay vì phát triển theo xu hướng ngắn hạn.

Cách tiếp cận này được xem là phù hợp trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự điều chỉnh, khi yếu tố thực tế và khả năng khai thác sử dụng ngày càng được đặt lên hàng đầu.