Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng ở trung tâm Đà Nẵng

Theo Nguyễn Thành | 15-04-2026 - 21:19 PM | Bất động sản

Ngày 15/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết dự án nhà ở xã hội Hòa Phước tại phường Hòa Xuân với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên khu đất thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo, gồm 4 khối chung cư nhà ở xã hội với khoảng 1.326 căn hộ. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng 2 cụm nhà ở thương mại liền kề (khoảng 40 căn) và một công trình thương mại - dịch vụ cao 5 tầng.

Dự án nhà ở xã hội này được chủ đầu tư dự kiến đưa vào khai thác từng giai đoạn từ 2028 đến 2030.

Một dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

UBND TP. Đà Nẵng giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản khi thực hiện dự án; đảm bảo điều kiện về vốn góp của nhà đầu tư, vốn huy động để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ phân bổ vốn chủ sở hữu theo quy định để thực hiện toàn bộ các dự án khi đồng thời thực hiện nhiều dự án.

Đồng thời, tuân thủ các quy định khác về thủ tục triển khai dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất; kiểm soát chất lượng công trình; các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường…

Trước đó, Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội khác tại khu vực Núi Thành (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Núi Thành (lô A1, A2) do Tập đoàn Hà Mỹ Hưng đầu tư, hơn 885 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa do Holdings Ngôi Sao Việt đầu tư có vốn dự kiến hơn 684 tỷ.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes, Sunshine...lên kế hoạch lãi lớn chưa từng có trong lịch sử, nhiều ông lớn BĐS khác cũng ồ ạt bung hàng, "cuộc chơi" phân hóa khốc liệt

Vinhomes, Sunshine...lên kế hoạch lãi lớn chưa từng có trong lịch sử, nhiều ông lớn BĐS khác cũng ồ ạt bung hàng, "cuộc chơi" phân hóa khốc liệt Nổi bật

Sun Group muốn làm khu đô thị hơn 1.100 ha trên núi tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, nơi đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sun Group muốn làm khu đô thị hơn 1.100 ha trên núi tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, nơi đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động

Sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động

21:17 , 15/04/2026
Hai cây cầu 'chờ sập' ở Ninh Bình

Hai cây cầu 'chờ sập' ở Ninh Bình

21:15 , 15/04/2026
Mục sở thị bến xe có thiết kế độc đáo ở cửa ngõ Hà Nội

Mục sở thị bến xe có thiết kế độc đáo ở cửa ngõ Hà Nội

21:09 , 15/04/2026
Khởi công Dragon Home, One Vision theo đuổi chiến lược căn hộ phục vụ nhu cầu an cư

Khởi công Dragon Home, One Vision theo đuổi chiến lược căn hộ phục vụ nhu cầu an cư

19:30 , 15/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên