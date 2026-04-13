Động thái bất ngờ của nhà thầu tại Huế sau khi bị đề xuất chấm dứt hợp đồng

Ngày 13-4, tại công trình nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường 100 m nối khu A và B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương ở phường Vỹ Dạ (TP Huế), nhiều người bất ngờ khi công trường sau thời gian dài "đóng băng" đã xuất hiện trở lại đội ngũ công nhân và máy móc thi công.

Chân móng lắp lan can cầu bên phải theo hướng trung tâm hành chính TP Huế về biển Thuận An đã được thi công xong.

Dự án thuộc gói thầu số 28 (HU-CW07) của Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên - Huế, do Công ty CP 479 Hòa Bình (Nghệ An) trúng thầu.

Nhóm 5 công nhân thi công chân móng lắp lan can ở cầu bên trái ở hạng mục đường 100 m An Vân Dương.

Ghi nhận tại hiện trường, ở hạng mục cầu bắc qua sông Như Ý thuộc hợp phần đường 100 m nối khu A và B, Khu đô thị mới An Vân Dương, có khoảng 4-5 công nhân đang thi công phần chân móng để lắp đặt lan can.

Trong khi đó, tại hợp phần mở rộng cầu Vỹ Dạ, các phương tiện đã được huy động trở lại để phun bê tông, sản xuất dầm cầu.

Thiết bị lan can đã được tập kết để lắp đặt trong những ngày tới.

Đáng chú ý, động thái thi công trở lại diễn ra trong bối cảnh trước đó, ngày 17-3, Sở Tài chính TP Huế đã có văn bản xin ý kiến UBND TP về việc chấm dứt hợp đồng với chính nhà thầu này do vi phạm nghiêm trọng các điều khoản, không đảm bảo năng lực, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng công trình.

Lan can cầu bên trái đang được thi công để lắp đặt.

Gói thầu số 28 (HU-CW07) được khởi công từ ngày 6-7-2021, thời gian thực hiện 59 tháng 24 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm bị đề xuất chấm dứt hợp đồng, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 78,8 tỉ đồng, tương đương hơn 69% giá trị hợp đồng.

Trong quá trình triển khai, nhà thầu nhiều lần vi phạm, bị nhắc nhở, xử phạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng.

Dù đã có cam kết đẩy nhanh tiến độ, trong đó công văn ngày 28-2 của nhà thầu đề ra mốc hoàn thành vào 30-6, nhưng thực tế sau đó các hạng mục vẫn "án binh bất động", không đạt tiến độ đề ra.

Ban Quản lý dự án đã phát đi 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Theo phương án đề xuất, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu "đủng đỉnh", đối với khối lượng còn lại trị giá khoảng 20 tỉ đồng, Sở Tài chính TP Huế kiến nghị lựa chọn nhà thầu khác để tiếp tục thi công.

Trường hợp không có đơn vị tham gia, phần việc này sẽ được bổ sung vào gói thầu HU-CW13 để tổ chức lựa chọn theo quy định.

Theo kế hoạch, cầu Như Ý và cầu Vỹ Dạ dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2027.