Việt Nam sở hữu một công trình khổng lồ trên độ cao 1.400 m, liên tục được vinh danh là biểu tượng hàng đầu thế giới

Tọa lạc tại Sun World Ba Na Hills, ở độ cao hơn 1.400 m, Cầu Vàng được thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Từ đây, vào những ngày quang đãng, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát rừng già, núi non hùng vĩ và xa xa là thành phố Đà Nẵng.

Cầu Vàng gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố, với tổng chiều dài 150 m. Bề rộng toàn cầu là 5 m, trong đó phần lối đi dành cho du khách rộng 3 m, hai bên là bồn hoa rộng 1 m mỗi phía. Kết cấu móng, mố và trụ sử dụng bê tông cốt thép; các trụ và phần “chân” được tạo từ thép ống. Hệ dầm thép chữ I liên kết theo dạng khung vững chắc tạo nên kết cấu nhịp.

Vỏ cầu được ốp thép tấm sơn nhũ vàng, kết hợp lan can inox mạ titan vàng, tạo hiệu ứng rực sáng dưới ánh nắng. Mặt cầu lát bằng gỗ kiền kiền tự nhiên, có khả năng chống mối mọt, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bà Nà.

Điểm nhấn nổi bật nhất là hình ảnh đôi bàn tay khổng lồ nâng dải lụa vàng. Những mảng rêu phong loang lổ, bề mặt gồ ghề, thô ráp tựa đá núi tự nhiên của đôi bàn tay đã khiến ngay cả các kiến trúc sư kỳ cựu cũng không khỏi kinh ngạc khi biết rằng chi tiết này không hề được tạc từ đá, mà được tạo nên từ thép ống kết hợp lưới thép đắp vữa theming.

Ra mắt vào tháng 6/2018, Cầu Vàng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông quốc tế như CNN, The New York Times, Time, Fox News, The Guardian… Trong giai đoạn 2020–2023, công trình này liên tiếp được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) vinh danh là “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”. Đến nay, sức hút của Cầu Vàng vẫn không suy giảm, tiếp tục là điểm đến được đông đảo du khách toàn cầu lựa chọn khi đến Đà Nẵng.

Không chỉ dừng lại ở giá trị kiến trúc hay trải nghiệm, Cầu Vàng còn góp phần đáng kể vào tăng trưởng du lịch địa phương. Năm 2017, Sun World Ba Na Hills đón hơn 2,7 triệu lượt khách, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng khách đến Đà Nẵng. Năm 2018, sau khi Cầu Vàng ra mắt, lượng khách tăng lên gần 4 triệu, tương đương mức tăng 31%.

Đến năm 2019, con số này tiếp tục tăng khoảng 22%, đạt gần 5 triệu lượt khách. Đáng chú ý, giai đoạn 2018–2019, có tới 2/3 du khách đăng ký tour yêu cầu ghé thăm Cầu Vàng, góp phần đưa công trình này vào Top 10 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018.

Sau nhiều năm vận hành, Cầu Vàng đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của du lịch Đà Nẵng, đồng thời là “đại sứ du lịch” đặc biệt, góp phần thu hút du khách quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.