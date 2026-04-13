BĐS xanh phía Tây TPHCM - lời giải cho bài toán an cư và đầu tư “chắc thắng”

Từ "không gian xanh" đến "chuẩn sống xanh"

Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự thay đổi trong "khẩu vị" của người mua nhà, bất động sản xanh dần trở thành tiêu chuẩn phát triển bắt buộc của đô thị. Ở góc độ môi trường, các dự án quy hoạch xanh mang lại giá trị rõ rệt như giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, cải thiện vi khí hậu và tăng khả năng thẩm thấu nước mưa tự nhiên, từ đó hạn chế ngập úng và giảm tải cho hạ tầng thoát nước. Quan trọng hơn, yếu tố xanh còn tác động trực tiếp đến sức khỏe cư dân thông qua chất lượng không khí, mật độ cây xanh và không gian mở.

Các nghiên cứu quốc tế còn cho thấy bất động sản xanh tạo ra hiệu quả kinh tế có thể đo lường. Theo World Green Building Council các công trình xanh có thể tiết kiệm 25–50% năng lượng và giúp giảm đáng kể chi phí vận hành trong dài hạn. Trong khi đó, khảo sát của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cũng cho thấy khoảng 13% người mua sẵn sàng trả thêm 3–5% giá trị căn hộ để sở hữu không gian sống tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của CBRE cũng chỉ ra dự án có tỷ lệ cây xanh lớn luôn có sức hút mạnh mẽ; một số đại đô thị mới ghi nhận diện tích cây xanh, mặt nước cao cũng tạo nên chuẩn sống mới cho cư dân đô thị vệ tinh.

Dịch chuyển về phía Tây TPHCM, Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) là đại đô thị tiêu biểu được kiến tạo theo định hướng phát triển bền vững. Trên quy mô 355 ha, Waterpoint dành tới 95ha cho cây xanh và mặt nước, tương đương gần 27% diện tích toàn khu. Riêng diện tích mảng xanh đạt khoảng 65ha, kết hợp cùng 30ha mặt nước và hơn 8km kênh đào nội khu, tạo thành hệ sinh thái liên hoàn. Đây là nền tảng để tất cả cấu phần của đại đô thị, trong đó có Solaria Rise - phân khu tọa lạc ngay "trái tim" Waterpoint, được đặt trong một cấu trúc sống xanh xuyên suốt, với hàng chục hecta cây xanh, mặt nước và hệ sinh thái ven sông.

Solaria Rise - khi sống xanh được đo lường bằng chuẩn mực quốc tế

Solaria Rise là một trong những dự án đạt chứng nhận EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) – hệ thống chứng nhận công trình xanh của IFC (thuộc World Bank), đang được áp dụng tại hơn 170 quốc gia. Việc đạt EDGE đồng nghĩa dự án phải đáp ứng các tiêu chí định lượng, như giảm tối thiểu 20% tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng so với công trình thông thường. Điều này không chỉ tác động đến giai đoạn xây dựng, mà còn kéo dài xuyên suốt vòng đời vận hành, giúp tối ưu chi phí sử dụng và giảm áp lực lên môi trường.

Solaria Rise đạt chứng nhận EDGE, tập trung vào 3 chỉ số: năng lượng, nước và vật liệu.

Tại Solaria Rise, tiêu chuẩn này được cụ thể hóa qua hệ thống thiết kế và vận hành đồng bộ. Thiết kế mở giúp căn hộ ngập tràn ánh sáng, tối ưu thông gió tự nhiên. Toàn bộ công trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, áp dụng giải pháp tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh tuân thủ bộ tiêu chuẩn môi trường, dự án được quy hoạch theo hướng bảo tồn tối đa hệ sinh thái sông nước tự nhiên, kết hợp công viên ven sông, kênh đào nội khu và mảng xanh liên hoàn, qua đó tạo điều kiện cho hệ sinh vật bản địa phát triển.

Việc Solaria Rise đạt chuẩn EDGE là minh chứng cho năng lực phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nhật Bản.

Với bảo chứng từ chứng nhận EDGE, Solaria Rise cho thấy hướng đi rõ ràng của một dự án thuộc mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu phía Tây TP.HCM – với yếu tố bền vững được tích hợp ngay từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành. Ở góc độ thị trường, đây cũng là yếu tố ngày càng quan trọng với dòng vốn dài hạn, khi các tiêu chuẩn xanh đang trở thành "bộ lọc" trong việc lựa chọn bất động sản.

Hơn thế, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh cũng dần trở nên rõ nét. Nằm trong dòng dịch chuyển đó, Solaria Rise nổi lên như một lựa chọn tiêu biểu, đón đầu nhu cầu an cư mới của thị trường.

Trong giai đoạn này, Solaria Rise triển khai chính sách bán hàng với trọng tâm gia tăng lợi ích cho người mua. Dự án có giá từ 1,45 tỷ đồng/căn, áp dụng ưu đãi lũy tiến theo số lượng, với mức chiết khấu 1% khi mua 2 căn, 1,5% cho 3–4 căn và 2% khi mua từ 5 căn trở lên.

Ngoài ra, khách hàng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ được tặng gói nội thất An Cường trị giá 100 triệu đồng. Song song, chương trình Nam Long Club tiếp tục được mở rộng. Khách hàng được hưởng chiết khấu lên đến 2% trực tiếp trên giá bán, hoặc có thể chuyển quyền lợi này cho nhân sự trong doanh nghiệp do mình làm chủ hoặc người thân trong gia đình.