The One World, D-Aqua, D-Homme cùng 3 dự án khác được bán cho người nước ngoài

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành văn bản công bố danh mục 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Văn phòng UBND TP tiếp tục thực hiện cập nhật 6 dự án này vào Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP theo quy định.

Sau khi Văn phòng UBND TP đăng tải danh mục 6 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Các dự án này gồm:

Nguồn: UBND TP.HCM

Đứng đầu danh mục về quy mô quỹ đất là dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới - The One World do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM làm chủ đầu tư, với diện tích gần 50ha.

Theo giới thiệu trên website của Công ty Kim Oanh, The One World có tên pháp lý là Dự án khu dân cư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương nay là phường Thuận Giao, TP.HCM) được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Phú thực hiện từ năm 2002.

Ngày 9/1/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM.

Phối cảnh The One World. Ảnh: Kim Oanh Group

The One World được quy hoạch thành 6 phân khu với tổng số lượng khoảng 10.000 sản phẩm thuộc loại hình đất nền, shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự và căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng.

Hai dự án khác đáng chú ý trong danh sách là dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng (8.050,1m2) do Công ty CP DHA-D One làm chủ đầu tư và Dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (5.657,8m2) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư.

Hai dự án trên có tên thương mại lần lượt là D-Aqua và D-Homme (765 và 751/8 Hồng Bàng, phường Bình Tây, TP.HCM). Hai chủ đầu tư là DHA-D One và Minh Anh đều có mối quan hệ mật thiết với doanh nhân Đặng Hồng Anh.

Cụ thể, theo tìm hiểu, Công ty Minh Anh được thành lập vào tháng 11/2016, hiện trụ sở chính tại 512 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tháng 3/2017, Công ty Minh Anh tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 680 tỷ đồng vào tháng 4/2019.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2019, Chủ tịch công ty và cũng là chủ doanh nghiệp là ông Vũ Quốc Thái (SN 1989).

Tháng 7/2021, phần chủ doanh nghiệp được để trống, ông Vũ Quốc Thái trở thành người được ủy quyền số vốn góp 680 tỷ đồng tại Minh Anh.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 8/2022, Công ty Minh Anh mang Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại 765 và 751/8 Hồng Bàng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Bến Thành.

Đến tháng 10/2024, Minh Anh tiếp tục dùng toàn bộ phần vốn góp trị giá 120 tỷ đồng (33,33%) tại Công ty CP DHA D-One làm tài sản thế chấp tại VPBank Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Cũng trong tháng 10/2024, chủ sở hữu của Minh Anh thay đổi từ DHA Corp thành Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú Đông (An Phú Đông).

Ngoài ra, trước đó, bà Lai Thị Cẩm Hà (SN 1998) thay ông Vũ Quốc Thái đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty, Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền phần vốn góp 680 tỷ đồng tại Công ty Minh Anh.

The One World, D-Aqua, D-Homme cùng 3 dự án khác được bán cho người nước ngoài

Bà Cẩm Hà cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật tại An Phú Đông. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2017, có cùng địa chỉ trụ sở chính với Công ty Minh Anh.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 5/2018, cơ cấu cổ đông của An Phú Đông gồm: Đầu tư DHA 40%; Công ty Minh Anh 20%; ông Trần Lam Thông 20% và ông Nguyễn Ngọc Thắng 20%.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 10/2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên mức 330 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật cũng có sự thay đổi liên tục từ ông Trần Lam Thông sang ông Vũ Quốc Thái và sau đó là bà Lai Thị Cẩm Hà như hiện tại.

Còn về DHA D-One- chủ đầu tư dự án D-Aqua, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2017, với tên ban đầu là Công ty CP MIA, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ông Vũ Quốc Thái từng là Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật và cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này.

Ông Vũ Quốc Thái còn được biết đến là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA (Đầu tư DHA, DHA Corp).

Đầu tư DHA được thành lập từ năm 2011, hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực hoạt động thể thao khác; dịch vụ hỗ trợ giáo giáo dục; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữum chủ sử dụng hoặc đi thuê,...

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất tháng 3/2026, ông Đặng Hồng Anh (SN 1980) hiện đang là Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Được biết, ông Đặng Hồng Anh là con trai của ông Đặng Văn Thành- Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) và bà Huỳnh Bích Ngọc- Phó Chủ tịch HĐQT TTC Group.

Ngày 11/10/2021, DHA Corp phát hành lô trái phiếu mã DHACH2124001, giá trị phát hành 355 tỷ đồng; kỳ hạn 36 tháng.

Theo công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu, mục đích phát hành là để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Vũ Quốc Thái tại Công ty Minh Anh để sở hữu 100% vốn điều lệ.

Tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Đầu tư DHA tại Bất động sản Minh Anh với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ; bảo lãnh cá nhân của ông Đặng Hồng Anh; bổ sung thêm tài sản bảo đảm là Bất động sản đủ điều kiện ghi nhận theo quy định của pháp luật trong thời gian tối đa là 2 tháng kể từ ngày chủ sở hữu trái phiếu thanh toán đủ tiền cho tổ chức phát hành.

Trái chủ mua trọn lô trái phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).



