Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM có kế hoạch đấu giá Quỹ nhà tái định cư An Khánh

Theo Hoàng Lam (t/h) | 13-04-2026 - 10:38 AM | Bất động sản

Đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện nay UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá đối với quỹ nhà tái định cư tại phường An Khánh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ sử dụng quỹ nhà tái định cư phường An Khánh.

Theo đó, đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện nay UBND TP đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá đối với quỹ nhà tái định cư tại phường An Khánh. Sau khi có kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng và thực hiện sửa chữa nhằm đảm bảo tiêu chuẩn công trình, đồng thời hoàn thiện các tiện ích trước khi đưa vào khai thác.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan này sẽ có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Về công tác tái định cư, Sở Xây dựng nhấn mạnh, theo quy định pháp luật, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan chức năng phải chuẩn bị sẵn quỹ nhà phục vụ tái định cư. Hiện nay, quỹ căn hộ phục vụ tái định cư trên địa bàn đã được phân bổ cho các đơn vị liên quan để phục vụ bồi thường bằng nhà cho người dân bị thu hồi đất.

TP cũng đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương và cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, đồng thời tăng cường vận động người dân sớm nhận nhà tái định cư. Giải pháp này nhằm hạn chế tình trạng căn hộ bị bỏ trống trong thời gian dài do người được bố trí chưa nhận nhà.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tại Thủ Thiêm

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP được Chính phủ giao chỉ tiêu giai đoạn 2026–2030 là hơn 181.000 căn. Trong đó, năm 2026 dự kiến 28.500 căn; năm 2027 hơn 38.000 căn; giai đoạn 2028–2030 mỗi năm khoảng 38.200 căn.

Cập nhật tiến độ từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 1 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 580 căn. Bên cạnh đó, 2 dự án đã khởi công với 2.656 căn; 12 dự án đang thi công với khoảng 10.277 căn. Trong thời gian tới, dự kiến có thêm 3 dự án (4.600 căn) khởi công trước ngày 30/4/2026 và 41 dự án khác (khoảng 29.200 căn) khởi công trước ngày 30/6/2026.

Theo kế hoạch, trong hai năm 2026-2027, TP.HCM sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 49 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 36.400 căn.


An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên