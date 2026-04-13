MICC Group trở thành đại lý F1 phân phối chính thức dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

Đại đô thị quy mô lớn, định hình một trung tâm phát triển mới

Sự xuất hiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long đã mở ra một định vị hoàn toàn khác biệt cho thị trường khu vực. Tại đây, quy hoạch đô thị, hạ tầng kết nối và hệ sinh thái tiện ích được đặt trong một tổng thể quy mô lớn.

Vinhomes Global Gate Hạ Long có tổng diện tích 6.206ha với tổng vốn đầu tư tới 18 tỷ USD, được định hình như một đại đô thị phức hợp, tích hợp đầy đủ chức năng từ nhà ở, thương mại, dịch vụ đến du lịch và giải trí.

Dự án tọa lạc tại Phường Tuần Châu, Hà An và Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh – khu vực đang hội tụ những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng và quy hoạch. Hệ thống cao tốc hiện hữu Hà Nội – Quảng Ninh rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô về Hạ Long xuống khoảng 120 phút, trong khi tuyến cao tốc Hạ Long – Móng Cái mở rộng trục kết nối xuyên suốt khu vực ven biển phía Đông Bắc.

Đáng chú ý, định hướng phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 23 phút đang mở ra một khả năng kết nối hoàn toàn khác biệt. Với tốc độ thiết kế lên tới 350km/h và hệ thống ga trung tâm được quy hoạch đồng bộ, tuyến hạ tầng này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các trung tâm kinh tế, đồng thời hình thành một nhịp di chuyển mới giữa Hà Nội và Hạ Long.

Hạ Long station - "Cổng kết nối" hội tụ đa giá trị

Khả năng tiếp cận nhanh tới Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cùng các khu vực kinh tế trọng điểm, giúp Vinhomes Global Gate trở thành một điểm giao thoa của dòng người, dòng vốn và hoạt động thương mại.

Song hành với nền tảng hạ tầng, Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển với hệ tiện ích quy mô lớn, tạo nên một hệ sinh thái có khả năng vận hành độc lập. Theo quy hoạch, dự án sở hữu hàng loạt tiện ích đa dạng, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống làm việc và giải trí.

Giá trị của Vinhomes Global Gate Hạ Long được thúc đẩy nhờ những lợi thế hiếm có

Các hạng mục nổi bật có thể kể đến như công viên rừng 662ha, biển Lagoon lên tới 680ha, tổ hợp 12 sân golf 950ha, VinWonders 81ha, cùng hệ thống Khách sạn và Resort thương hiệu top đầu thế giới và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, TOD Ga Depot & Outlet 73 ha. Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, từ giáo dục, y tế, thể thao đến không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh.

Quy mô tiện ích này cho thấy định hướng phát triển dự án theo mô hình "thành phố trong thành phố", nơi các hoạt động sinh hoạt, làm việc và trải nghiệm được tích hợp trong cùng một không gian. Đây là xu hướng phát triển phổ biến tại các đô thị lớn trên thế giới, nhằm tối ưu hóa chất lượng sống và giảm phụ thuộc vào các khu vực trung tâm truyền thống.

MICC Group và năng lực triển khai tại các đại dự án quy mô lớn

Với vị thế Đại lý Hạng A của Chủ đầu tư Vinhomes, đồng thời đảm nhiệm vai trò F1 phân phối, MICC Group có lợi thế trong việc tiếp cận quỹ căn và thông tin dự án một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán trong quá trình tư vấn.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống kinh doanh trải rộng, cùng nền tảng vận hành được chuẩn hóa theo từng giai đoạn. Điều này cho phép doanh nghiệp triển khai các chiến dịch ở quy mô lớn và kiểm soát hiệu quả chất lượng tư vấn trên toàn hệ thống.

Để chuẩn bị cho các chiến dịch triển khai, MICC Group đã hoàn tất các bước chuẩn trên nhiều phương diện. Đội ngũ kinh doanh được đào tạo chuyên sâu theo cấu trúc dự án và hệ giá trị cốt lõi, đảm bảo khả năng tư vấn có định hướng rõ ràng.

Hệ thống tài liệu được chuẩn hóa, cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch, sản phẩm và các kịch bản tiếp cận theo từng nhóm khách hàng. Trên cơ sở đó, các phương án tư vấn được thiết kế phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, từ an cư, khai thác kinh doanh đến tích lũy tài sản.

Nhiều chuyến sitetour được tổ chức, thể hiện sự chuẩn bị bài bản và khí thế triển khai dự án

Bên cạnh đó, MICC Group đã tổ chức nhiều hoạt động sitetour, khảo sát thực địa, giúp đội ngũ có cái nhìn trực quan, từ đó nâng cao độ chính xác trong tư vấn và khả năng truyền tải thông tin tới khách hàng.

Song song với quá trình chuẩn bị cho dự án, MICC Group đã tích lũy kinh nghiệm triển khai tại nhiều đại đô thị quy mô lớn và duy trì vị trí trong nhóm các đại lý có kết quả kinh doanh nổi bật. Doanh nghiệp từng tham gia phân phối và ghi dấu ấn tại các dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Global Gate (Cổ Loa), Vinhomes Golden City, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ...

Những kinh nghiệm này giúp MICC Group có nền tảng thực tiễn trong việc triển khai các đại dự án, đồng thời hiểu rõ cách thức vận hành thị trường ở từng giai đoạn khác nhau.

Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần hình thành như một "điểm hội tụ" của dòng tiền và nhu cầu dịch chuyển không gian sống. Và MICC Group, với vai trò F1, sẽ là một trong những đơn vị trực tiếp kiến tạo nhịp vận động đó.

MICC Group – Đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

Trụ sở chính: Sao Biển 23-369, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Chi nhánh tại Quảng Ninh:

Số 06-NV05 DA Biệt thự Xanh, khu Đồn Điền, Tuần Châu, Quảng Ninh

Số 20 Đại lộ Marina Hạ Long, Bãi Cháy, Quảng Ninh

Hotline: 094.6988.866

Website: www.miccgroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/MiccGroup/