Cận cảnh Khu đô thị đẹp bậc nhất Hà Nội giữa hai tọa độ chiến lược sông Hồng và Hồ Tây

Nếu như gần 30 năm trước, Ciputra được xem là "ốc đảo thượng lưu" nằm ở cửa ngõ tây bắc thành phố, thì giờ đây, chính những yếu tố từng bị coi là vùng ven như sông Hồng hay bờ Bắc chưa khai phá lại đang trở thành tài sản chiến lược. Hàng loạt quyết định quy hoạch cấp quốc gia đang hội tụ về một điểm: Ciputra không còn là điểm cuối của một hướng phát triển, mà trở thành nút giao trung tâm của những trục phát triển quan trọng nhất Thủ đô.

Vị thế độc tôn giữa sông Hồng, Hồ Tây

Trên toàn bản đồ Hà Nội, chỉ duy nhất Ciputra là khu đô thị cao cấp với lịch sử gần ba thập kỷ có thể gần kề cả Hồ Tây lẫn trục đại lộ sông Hồng, hai đại cảnh quan của Thủ đô. Hồ Tây, lá phổi xanh 500 ha với giá trị phong thủy và thẩm mỹ bậc nhất Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Trong khi đó, trục đại lộ sông Hồng được định hướng là trục xương sống trung tâm mới của Hà Nội, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tạo ra một hành lang phát triển sánh ngang các đại lộ ven sông nổi tiếng của châu Á.

Ba vành đai huyết mạch và hầm vượt sông Hồng hai tầng hiện đại bậc nhất Việt Nam

Song song với lợi thế địa lý tự nhiên, hệ thống hạ tầng kết nối đang được triển khai với tốc độ chưa từng có. Ciputra hiện tiếp cận trực tiếp với ba vành đai giao thông huyết mạch: Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3, tạo thành một mạng lưới kết nối vượt trội. Trong bán kính chỉ vài phút, cư dân dễ dàng tiếp cận cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long – hai cửa ngõ chiến lược vượt sông Hồng; đồng thời chỉ cần 3 phút tới Hồ Tây, 15 phút tới khu vực Hoàn Kiếm và tương đương thời gian đó để kết nối sân bay quốc tế Nội Bài.

Đặc biệt, hầm vượt sông Hồng hiện đại bậc nhất Việt Nam đang chuẩn bị triển khai, trong đó tuyến phía Bắc dài khoảng 5,6 km có điểm đầu từ đường Park Street nối vành đai 2.5, ngay sát hai dự án của Ciputra là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho, điểm cuối kết nối tới Quốc lộ 5 (khu vực xã Vĩnh Thanh). Với công trình này, Ciputra sẽ trở thành "cửa ngõ" trực tiếp của hạ tầng vượt sông kỷ lục, nối liền hệ sinh thái Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng.

Hệ sinh thái giá trị cộng hưởng từ những công trình ngàn tỷ

Nếu Tả ngạn sông Hồng đang được quy hoạch phát triển đô thị thông minh Tàm Xá - Vĩnh Ngọc - Xuân Canh cùng tổ hợp tháp tài chính 108 tầng, thì Hữu ngạn phía Ciputra - Tây Hồ Tây lại là nơi đã hiện hữu các công trình ngàn tỷ như: Lotte Mall West Lake Hanoi - trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc; Samsung R&D, Sunshine Empire - khu phức hợp đa năng quy mô lớn nhất Hà Nội; Nhà hát Ngọc Trai - một trong các nhà hát lớn nhất châu Á với sức chứa hơn 2.000 chỗ; và dải dự án của Sunshine đang thiết lập 1 vành đai đô thị cao cấp bậc nhất ở Ciputra.

Với hệ thống cầu đường kết nối, sự liên kết giữa hai bờ sẽ tạo nên một "siêu lõi" đô thị liên hoàn với giá trị ngày càng thăng hạng theo đà hoàn thiện của trục cảnh quan biểu tượng sông Hồng.

Tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) được xem là "trục xương sống" thúc đẩy giá trị bất động sản khu Tây Hồ Tây

Tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) chính thức khởi công tháng 10/2025, vẽ nên một trục kết nối chưa từng có giữa hai khu vực có cảnh quan hạ tầng bậc nhất Thủ đô là khu vực Hoàn Kiếm và Tây Hồ Tây. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, dự đoán một cuộc dịch chuyển được kích hoạt: từ phố cũ sang phố mới, từ không gian đô thị nén sang những khu vực được quy hoạch đồng bộ và có khả năng phát triển dài hạn. Theo nhận định của giới quan sát, Ciputra đang đón đầu dòng dịch chuyển này với lợi thế hạ tầng đồng bộ bậc nhất hiện nay.

Lá phổi xanh 85 ha - tài sản không thể tái tạo

Một trong những lợi thế ít được nhắc đến nhưng ngày càng có giá của Ciputra chính là tổ hợp mảng xanh 85 ha ngay trong lõi đô thị: công viên nội khu 65 ha và công viên Phú Thượng 20 ha gần kề. Ở một thành phố mà tỷ lệ cây xanh trên đầu người đang thuộc hàng thấp nhất Đông Nam Á, quỹ cây xanh mặt nước quy mô này là tài sản gần như không thể tái lập tại bất kỳ vị trí nào khác trong nội đô.

Nhìn tổng thể, Ciputra đang ở giao điểm của ít nhất năm xu hướng lớn đang định hình lại bản đồ giá trị đô thị Hà Nội: siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng; hệ thống cầu đường và hầm vượt sông kỷ lục; hoàn thiện vành đai đa lớp, mở rộng mạng lưới metro; hệ thống công viên xanh quy mô lớn bậc nhất nội đô và sự chín muồi của một biểu tượng thịnh vượng đã bồi đắp qua gần 3 thập kỷ. Hiếm khi nào một khu đô thị lại chứng kiến đủ cả năm điều này xảy ra cùng lúc, và lại ở chính vị trí của mình như Ciputra.