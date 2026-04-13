Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

Ngày 13-4, UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết sự cố sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12-4.

Tại hiện trường, một đoạn đường dài 60 m, rộng 5 m đã bị sạt lở hoàn toàn ra phía sông Lò Gạch. Điểm sụt lún sâu nhất ghi nhận lên đến 2 m, tạo thành hàm ếch nguy hiểm.

Đoạn đường kênh Lò Gạch sạt lở nghiêm trọng khoảng 60 m.

Vụ việc không chỉ làm hư hỏng toàn bộ nền, mặt và lề đường mà còn khiến hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân dọc tuyến đường này đã bị hư hỏng hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của bà con. May mắn là vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do kết cấu đất tại khu vực quá yếu. Sự cố này tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Vĩnh Hưng đã phối hợp cùng công an xã và Ban Quản lý ấp Xóm Mới triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời như: đã tổ chức đặt biển cảnh báo và lắp đèn tín hiệu vào ban đêm tại khu vực nguy hiểm; cử lực lượng hướng dẫn phương tiện lưu thông vào các tuyến đường bên trong khu dân cư.

UBND xã Vĩnh Hưng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát để gia cố đoạn đường bị sạt lở.

Đồng thời, yêu cầu các chuyên gia đánh giá kỹ nguyên nhân để đề xuất giải pháp lâu dài như xây kè, gia cố taluy hoặc cải tạo hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo an toàn bền vững cho công trình.