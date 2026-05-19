Lâm Đồng: Chính quyền xã cảnh báo về dự án "ma"

Ngày 19-5, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 cho biết đã ban hành văn bản gửi các đơn vị chức năng của địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, môi giới, kinh doanh trên địa bàn.



Khu vực đất ở thôn 5 xã Bảo Lâm 4 được giới thiệu với tên gọi dự án "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla".

Theo đó, qua theo dõi, kiểm tra và phản ánh của cơ quan báo chí, hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, môi giới, giới thiệu sản phẩm bất động sản không đúng quy định pháp luật; sử dụng tên gọi dự án, hình ảnh phối cảnh, sơ đồ phân lô, thông tin quy hoạch, pháp lý không đúng thực tế hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm thu hút người dân tham gia giao dịch, đặt cọc, góp vốn.

Các cá nhân, tổ chức này cung cấp thông tin pháp lý, quy hoạch, tên gọi dự án không đúng thực tế, gây nhầm lẫn cho người dân và ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước. Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND xã Bảo Lâm 4 yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo trái quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra các trường hợp tự đặt tên dự án, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Bảo Lâm 4 cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu đầy đủ thông tin pháp lý trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.