Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâm Đồng: Chính quyền xã cảnh báo về dự án "ma"

Theo Trường Nguyên | 19-05-2026 - 15:33 PM | Bất động sản

Hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân quảng cáo, sử dụng tên gọi một số khu đất như là dự án bất động sản để lừa người mua.

Ngày 19-5, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 cho biết đã ban hành văn bản gửi các đơn vị chức năng của địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, môi giới, kinh doanh trên địa bàn.

Lâm Đồng: Ngăn chặn quảng cáo dự án "ma" - Ảnh 1.

Khu vực đất ở thôn 5 xã Bảo Lâm 4 được giới thiệu với tên gọi dự án "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla".

Theo đó, qua theo dõi, kiểm tra và phản ánh của cơ quan báo chí, hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, môi giới, giới thiệu sản phẩm bất động sản không đúng quy định pháp luật; sử dụng tên gọi dự án, hình ảnh phối cảnh, sơ đồ phân lô, thông tin quy hoạch, pháp lý không đúng thực tế hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm thu hút người dân tham gia giao dịch, đặt cọc, góp vốn.

Các cá nhân, tổ chức này cung cấp thông tin pháp lý, quy hoạch, tên gọi dự án không đúng thực tế, gây nhầm lẫn cho người dân và ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước. Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND xã Bảo Lâm 4 yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo trái quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra các trường hợp tự đặt tên dự án, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Bảo Lâm 4 cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu đầy đủ thông tin pháp lý trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh một khu đất ở thôn 5, xã Bảo Lâm 4 được 1 công ty giới thiệu trên mạng là dự án "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla" hoặc "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla Bao Loc". Một người dân sau khi ký hợp đồng đặt cọc đã phát hiện nơi này chẳng có dự án nào cả.

Cuối năm 2025, Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẳng định xã Bảo Lâm 4 không có dự án nào tên Seville Villas Bla và Công ty CP Gia Hưng Land cũng không đầu tư dự án nào trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương sau đó cũng khẳng định trên địa bàn không có dự án nào với tên gọi như vậy; Công ty CP Gia Hưng Land cũng không thực hiện dự án nào trên địa bàn.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam

Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn hầm Kim Liên - Cầu Giẽ lên 16 làn xe hiện đại nhất Việt Nam, hoàn thành vào năm 2027

Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn hầm Kim Liên - Cầu Giẽ lên 16 làn xe hiện đại nhất Việt Nam, hoàn thành vào năm 2027 Nổi bật

Sky 3 - Lợi thế tầm nhìn tại “mặt tiền vàng” Đại lộ Thăng Long

Sky 3 - Lợi thế tầm nhìn tại “mặt tiền vàng” Đại lộ Thăng Long

15:30 , 19/05/2026
Đông Tây Land trở thành đối tác chiến lược dự án Vinhomes Saigon Park

Đông Tây Land trở thành đối tác chiến lược dự án Vinhomes Saigon Park

15:00 , 19/05/2026
Ngôi nhà với mặt tiền thú vị từ hàng trăm viên ngói đỏ

Ngôi nhà với mặt tiền thú vị từ hàng trăm viên ngói đỏ

14:51 , 19/05/2026
Hà Nội dự kiến nơi tái định cư cho 247.000 người dân dự án Trục đại lộ sông Hồng

Hà Nội dự kiến nơi tái định cư cho 247.000 người dân dự án Trục đại lộ sông Hồng

14:38 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên