Bắt đối tượng tự xưng Tổng giám đốc bán 'dự án ma' lừa đảo gần 6 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K (SN 1989, trú đường Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại "dự án" Cella Central.

Nguyễn Ngọc Thành bị bắt giam

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định tháng 8/2022, bà K đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và gặp Thành. Đối tượng Thành tự xưng là Tổng giám đốc doanh nghiệp trên và giới thiệu bà K mua lô đất số 16, diện tích 98m² với giá 68,5 triệu đồng/m2.

Ngày 31/10/2022, Thành hẹn bà L. cùng ký kết "Hợp đồng cam kết chuyển nhượng đất nền Cella Central". Sau khi ký hợp đồng, bà L. chuyển tiền cho Thành theo các giai đoạn đóng tiền ghi trong hợp đồng.

Bà K. tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết của Thành rồi tiến hành chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp số tiền 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Thành liên tục trì hoãn, viện lý do "chưa ra sổ".

Đến tháng 9/2023, bà K phát hiện thửa đất đang bị thế chấp ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án. Đặc biệt, bà K. phát hiện dự án Cella Central do Nguyễn Ngọc Thành giới thiệu không tồn tại.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.



