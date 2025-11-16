Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng tự xưng Tổng giám đốc bán 'dự án ma' lừa đảo gần 6 tỷ đồng

16-11-2025 - 07:38 AM | Bất động sản

Nguyễn Ngọc Thành tự xưng Tổng giám đốc doanh nghiệp, "vẽ" dự án Cella Central rồi lừa đảo bán cho khách hàng để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K (SN 1989, trú đường Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại "dự án" Cella Central.

Bắt đối tượng tự xưng Tổng giám đốc bán 'dự án ma' lừa đảo gần 6 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Thành bị bắt giam

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định tháng 8/2022, bà K đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và gặp Thành. Đối tượng Thành tự xưng là Tổng giám đốc doanh nghiệp trên và giới thiệu bà K mua lô đất số 16, diện tích 98m² với giá 68,5 triệu đồng/m2.

Ngày 31/10/2022, Thành hẹn bà L. cùng ký kết "Hợp đồng cam kết chuyển nhượng đất nền Cella Central". Sau khi ký hợp đồng, bà L. chuyển tiền cho Thành theo các giai đoạn đóng tiền ghi trong hợp đồng. 

Bà K. tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết của Thành rồi tiến hành chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp số tiền 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Thành liên tục trì hoãn, viện lý do "chưa ra sổ".

Đến tháng 9/2023, bà K phát hiện thửa đất đang bị thế chấp ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án. Đặc biệt, bà K. phát hiện dự án Cella Central do Nguyễn Ngọc Thành giới thiệu không tồn tại.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hoàng Lam (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes

Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes Nổi bật

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng Nổi bật

Bầu Đức quay lại làm BĐS, sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên vì khi trước "giàu nên không nhớ tới"

Bầu Đức quay lại làm BĐS, sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên vì khi trước "giàu nên không nhớ tới"

07:35 , 16/11/2025
Bắc Ninh sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp, giá bán tiệm cận 100 triệu/m2

Bắc Ninh sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp, giá bán tiệm cận 100 triệu/m2

07:34 , 16/11/2025
Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại

07:29 , 16/11/2025
Thần tốc: Siêu dự án khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha giáp đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể khởi công sau hơn 1 tháng nữa

Thần tốc: Siêu dự án khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha giáp đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể khởi công sau hơn 1 tháng nữa

20:03 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên