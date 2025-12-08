Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Biến' sân thượng thành công viên tư gia

08-12-2025 - 14:58 PM | Bất động sản

Gia chủ là người yêu thích tập luyện thể dục, KTS đã biến ban công và sân thượng thành nơi tập luyện với những mảng xanh như công viên tư gia.

Ngay tại tầng thượng của căn nhà phố mở ra một không gian bất ngờ: nơi ban công được biến thành công viên nhỏ để gia chủ yêu thích thể dục có thể luyện tập dưới nắng gió mỗi sáng.

Các phòng bên trong được bố trí sao cho ánh sáng và gió len lỏi khắp nhà tạo ra cảm giác “nghỉ ngơi trong chuyển động”. Màu trắng nhẹ nhàng, gỗ sáng và cây xanh được kết hợp tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn rất hiện đại.

Không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng được phủ xanh bằng cây cối. Các bồn cây trong nhà được sắp đặt bất quy tắc tạo ra những điểm nhìn thú vị.

Trục đứng ngôi nhà được thiết kế cho thông khí và trao đổi ánh sáng tự nhiên thông qua các lối thang bộ bằng đá và thang xoắn ốc. Trên cùng là sân thượng rộng rãi và xanh tốt.

Mua nhà có sân thượng, tôi tưởng sẽ sống như quý cô - ai ngờ chỉ toàn dọn dẹp, tưới cây và lau bụi

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành: Từ cậu bé 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ lội bùn xây nhà xưởng đến CEO tranh luận “nảy lửa” với Chủ tịch khi quyết giữ sản xuất là trụ cột dù bất động sản đang rất “nóng”

Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng

Đề xuất giảm tới 70% tiền chênh lệch chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Tăng cường chế tài với vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Cận cảnh tiến độ thi công cầu 6.200 tỷ nối trung tâm Hải Phòng với các khu đô thị mới

TP.HCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập

