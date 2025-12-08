Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng cường chế tài với vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

08-12-2025 - 14:16 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết đang dự thảo Nghị định thay thế thế Nghị định 16/2022, trong đó tăng cường các chế tài xử lý và tháo dỡ, xử phạt công trình vi phạm.

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, liên quan đến đề xuất rút gọn thủ tục và tăng chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Kiến nghị hình sự hóa vi phạm đất đai, xây dựng

Cử tri cho rằng, việc xử lý vi phạm theo Nghị định 16/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và Nghị định 91/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, tình hình vi phạm ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp để lại nhiều hệ lụy, đơn thư, khiếu nại kéo dài, khó khăn trong quá trình giải quyết, gây lãng phí của cải xã hội đối với các trường hợp phải tháo dỡ.

Trước thực trạng này, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi theo hướng tinh gọn quy trình, cho phép xử lý, tháo dỡ ngay khi công trình mới phát sinh vi phạm. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét việc tăng mức xử phạt, có thể hình sự hóa các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường để tăng mức răn đe.

Nghị định mới tăng cường chế tài với vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Trả lời kiến nghị nói trên, Bộ Xây dựng cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng thay thế Nghị định 16/2022.

Dự thảo đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2025. Trong quá trình xây dựng dự thảo, nhiều quy định đã được nghiên cứu chỉnh lý để phù hợp với thực tiễn và pháp luật chuyên ngành.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là việc bổ sung quy định liên quan đến xử lý và tháo dỡ công trình vi phạm.

Nghị định 16 hiện hành chỉ quy định trình tự xử lý đối với các công trình đang thi công mà: (i) xây sai so với giấy phép; (ii) không có giấy phép; hoặc (iii) không đúng với thiết kế đã được thẩm định. Những quy định này áp dụng trong trường hợp công trình vẫn đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc điều chỉnh (tức công trình phát sinh sai phạm nghiêm trọng ngay từ khi thi công), dự thảo Nghị định mới bổ sung quy định cho phép áp dụng biện pháp buộc phá dỡ ngay phần công trình vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định mới cũng tách nhóm đối tượng và nâng mức phạt tiền tương ứng với tính chất, quy mô của hành vi vi phạm.

Các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2022 được phân loại theo quy mô gồm: nhà ở riêng lẻ; công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình khác. Trong đó, công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng với công trình phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định chung mức tiền phạt.

Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất, quy mô của công trình, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022 đã tách 2 loại công trình trên để quy định mức phạt tiền khác nhau.

Theo đó, các hành vi vi phạm đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sẽ áp dụng khung tiền phạt cao hơn để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và tương xứng với tính chất mức độ của hành vi vi phạm.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp thu, nghiên cứu thêm kiến nghị của cử tri trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2025.

Theo Lê Sáng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành: Từ cậu bé 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ lội bùn xây nhà xưởng đến CEO tranh luận “nảy lửa” với Chủ tịch khi quyết giữ sản xuất là trụ cột dù bất động sản đang rất “nóng”

Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành: Từ cậu bé 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ lội bùn xây nhà xưởng đến CEO tranh luận “nảy lửa” với Chủ tịch khi quyết giữ sản xuất là trụ cột dù bất động sản đang rất “nóng” Nổi bật

Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng

Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng Nổi bật

Cận cảnh tiến độ thi công cầu 6.200 tỷ nối trung tâm Hải Phòng với các khu đô thị mới

Cận cảnh tiến độ thi công cầu 6.200 tỷ nối trung tâm Hải Phòng với các khu đô thị mới

14:09 , 08/12/2025
TP.HCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập

TP.HCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập

14:07 , 08/12/2025
Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư đón tin vui

Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư đón tin vui

14:02 , 08/12/2025
Quá nhanh: TP.HCM giao VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, sẽ khởi công trong 10 ngày nữa

Quá nhanh: TP.HCM giao VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, sẽ khởi công trong 10 ngày nữa

14:01 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên