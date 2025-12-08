Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư đón tin vui

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo Bộ Xây dựng, việc các cơ quan liên quan đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO lên cấp 4E là cần thiết. Việc nâng cấp này giúp cảng hàng không đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo và góp phần định vị Quảng Trị trở thành trung tâm logistics - công nghiệp của Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng không và TEDI bổ sung số liệu dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa của Quảng Trị và toàn bộ hành lang kinh tế liên quan, đặc biệt làm rõ nhu cầu vận chuyển hàng hóa giá trị cao qua đường hàng không.

Trước đó, Chính phủ đã định hướng hình thành trung tâm bảo dưỡng – sửa chữa tàu bay (MRO) tại các cảng hàng không lớn có hạ tầng và mạng bay thuận lợi, trong đó có Cảng hàng không Chu Lai. Hiện một số nhà đầu tư quốc tế như HAECO (Hong Kong) quan tâm phát triển dịch vụ MRO tại Vân Đồn; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cũng được đề xuất hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm MRO quy mô châu Á – Thái Bình Dương; còn Long Thành được quy hoạch là trung tâm bảo dưỡng – đại tu động cơ và thiết bị hàng không tầm khu vực.

Vì vậy, đối với định hướng bổ sung một trung tâm MRO mới tại Quảng Trị, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng không và TEDI đánh giá kỹ tác động đối với các trung tâm đã và đang hình thành, đặc biệt là Chu Lai – cảng hàng không cùng khu vực miền Trung.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang triển khai theo hình thức PPP, với thời gian vận hành và hoàn vốn hơn 47 năm. Việc nghiên cứu nâng cấp lên cấp 4E có thể kéo theo điều chỉnh các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn và làm tăng tổng mức đầu tư, do đó cần được xem xét cẩn trọng.

Vì vậy, Bộ đề nghị Cục Hàng không, tư vấn TEDI làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng tới dự án PPP, gồm nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư và phương án tài chính, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Cuối tháng 12/2023, tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự án PPP cho Liên danh T&T Group – CIENCO4. Từ khi khởi công vào ngày 6/7/2024, nhà đầu tư đã và đang tích cực triển khai thi công xây dựng các công trình đầu tư xây dựng trước năm 2026 theo hợp đồng BOT đã được ký kết. Dự kiến đến tháng 7/2026, sân bay Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng. Tại Quảng Trị, Tập đoàn T&T cũng đang nghiên cứu và triển khai loạt dự án lớn gồm: Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải (13,45 ha, 3.690 tỷ đồng), Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà cũ (48,96 ha, khoảng 10.000 tỷ đồng), Khu đô thị phức hợp – nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ (378,88 ha, khoảng 20.000 tỷ đồng) và Tổ hợp Công nghiệp hàng không – Logistics – dịch vụ – thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị quy mô đề xuất khoảng 10.800 ha.



