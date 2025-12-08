Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương để công ty ký kết các hợp đồng với liên danh tổng thầu nhằm thi công những hạng mục và gói thầu quan trọng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm cấp quốc gia, với tổng diện tích hơn 1.900 ha, chính thức soán ngôi sân bay lớn nhất miền Bắc của Nội Bài (1.500ha). Dự án được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 196.000 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó riêng giai đoạn 1 cần khoảng hơn 141.000 tỷ đồng.

Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Chính phủ đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax, trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc và trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Đông Hà Nội; đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời giảm tải cho sân bay Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể mở rộng. Sân bay Gia Bình cũng nằm trong nhóm các công trình hạ tầng được lựa chọn đưa vào khai thác phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Trước đó, báo cáo ĐTM do Masterise lập khẳng định tập đoàn giữ vai trò chủ đầu tư dự án Gia Bình. Các đơn vị tư vấn gồm ADCC (tư vấn lập dự án), Viện chuyên ngành môi trường IES và nhiều đơn vị hàng không chuyên trách. ADCC cũng là đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch dự án.

Cùng trong ngày 5/12/2025, Coteccons ban hành nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Theo CTD, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm hồ sơ phát hành đầy đủ, minh bạch, phù hợp quy định pháp luật và tiêu chuẩn quản trị rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi cho kế hoạch chào bán trong thời gian tới.

Trước đó ngày 13/10/2025, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ phát hành trái phiếu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Coteccons dự kiến chào bán 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, với thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau.

Doanh nghiệp sẽ trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, phần gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi mua lại trước hạn. Cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đều có quyền yêu cầu mua lại sau 12 tháng hoặc 24 tháng.

Động thái này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng, giúp Coteccons củng cố nguồn lực tài chính để tham gia các dự án hạ tầng, đặc biệt là sân bay Gia Bình.



