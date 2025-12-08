Cần Thơ tập trung hoàn tất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án hơn 7.200 tỷ đồng trước 31/12

Ngày 8/12, UBND TP. Cần Thơ có văn bản thông tin về tình hình triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7. Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố, được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo. Trên cơ sở đó, HĐND TP. Cần Thơ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,04 km và tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng.

Theo UBND TP Cần Thơ, khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm kết nối giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến Quốc lộ 91 - trục giao thông huyết mạch của thành phố. Công trình đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập do triều cường và mưa lớn, qua đó nâng cao điều kiện sống cho người dân dọc tuyến. Việc nâng cấp tuyến Quốc lộ 91 còn mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ và các khu vực lân cận.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 với tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng.

Dự án đi qua địa bàn các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.083 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; trong đó có 109 trường hợp trước đây đã nhận bồi thường, hỗ trợ của dự án Mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc. Hiện toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đang tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời giữ vững quyền lợi và ổn định đời sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Việc xác định, kiểm đếm và lập phương án bồi thường được triển khai theo đúng quy định của Luật Đất đai 2024; Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. UBND các phường nơi dự án đi qua đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ tổ chức đo đạc, kiểm đếm tài sản, xác định tính pháp lý về đất đai, nhà cửa, công trình và vật kiến trúc để lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Mục tiêu là bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định, công khai và minh bạch.

Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án khoảng 1.083 trường hợp.

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường. hỗ trợ, tái định cư, Thành ủy và UBND TP. Cần Thơ đặc biệt quan tâm chỉ đạo áp dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, sản xuất của người dân sử dụng đất bị thu hồi. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm tính công bằng và minh bạch của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 chính thức được khởi công hồi tháng 9/2025

Để nhanh chóng triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31/12/2025. Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án, phối hợp tốt, kịp thời với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trong việc đo đạc, kiểm đếm, cho ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để việc triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ quy định