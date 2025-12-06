Loạt khu nhà giàu Hà Nội sắp hết khổ mỗi khi mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhờ việc này

UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành Kế hoạch 325 nhằm khắc phục triệt để tình trạng úng ngập đô thị, bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả trước mùa mưa 2026.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện đồng thời ba nhóm giải pháp chính: vận hành tối đa hệ thống thoát nước hiện hữu, triển khai các dự án cấp bách và đầu tư đồng bộ các khu vực còn thiếu hạ tầng thoát nước.

Đối với các khu vực đã hoàn thiện hệ thống thoát nước, đặc biệt là lưu vực Tô Lịch, thành phố yêu cầu vận hành linh hoạt, tối ưu hóa các trạm bơm và tuyến tiêu để bảo đảm tiêu thoát kịp thời. Mục tiêu là hệ thống có thể xử lý mưa với cường độ lên tới 310 mm/2 ngày hoặc 70 mm/giờ.

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng 9 hồ điều hòa với tổng diện tích gần 150 ha. (Ảnh Đại lộ Thăng Long ngập sâu do mưa lớn kéo dài)

Những nơi chưa được đầu tư đồng bộ như các lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và nhiều khu dân cư phát triển nhanh sẽ được ưu tiên triển khai các dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công, từ khâu giải phóng mặt bằng, thiết kế đến thi công hệ thống cống, mương và hồ điều hòa.

Thành phố giao các Sở, ngành và UBND quận, huyện rà soát kỹ hiện trạng, đề xuất giải pháp phù hợp và khắc phục dứt điểm tình trạng úng ngập kéo dài, đặc biệt ở các khu vực dân cư đông đúc và nơi có tốc độ đô thị hóa cao.

Các dự án đầu tư công trình xây dựng khẩn cấp (trước mùa mưa 2026) bao gồm: Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long.

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm.

Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ cho các "điểm nóng" khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4 (giai đoạn 1).

Đầu tư xây dựng 9 hồ điều hòa, bao gồm: Hồ Chèm (9 ha) tại phường Đông Ngạc; hồ Cổ Nhuế 1 (10 ha), hồ Cổ Nhuế 2.1 (9,8 ha), hồ Thụy Phương 2 (14,5 ha), hồ Liên Mạc 1 (13 ha) tại phường Thượng Cát; hồ Phú Đô (31,5 ha) tại phường Từ Liêm; hồ Yên Nghĩa 2 (5 ha), hồ Yên Nghĩa 1 (20 ha) tại xã An Khánh; hồ Đồng Bông 2 (13 ha) tại phường Đại Mỗ; Hồ công viên Hà Đông (35 ha) tại phường Kiến Hưng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư chống ngập úng trong giai đoạn 2021-2025, như hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh); Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch (xã Vĩnh Thanh); Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)...

Đối với dự án Trạm bơm Phú Thượng, Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/4/2026.