Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước đi mới của tỷ phú Trần Bá Dương trong cuộc đua đường sắt: Trực tiếp sang Hàn Quốc ký thỏa thuận nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe

06-12-2025 - 08:22 AM | Bất động sản

Chiều ngày 4/12/2025, tại trụ sở Hyundai Rotem (Seoul, Hàn Quốc), THACO và Hyundai Rotem đã ký kết Thỏa thuận Nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe (Rolling stocks) cho tàu đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam, chính thức thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam.

Thỏa thuận được ký kết giữa ông Lee Yong-bae – Tổng Giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO khi mà Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt cùng với kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt một cách mạnh mẽ tại Việt Nam.

Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố giàu bậc nhất Việt Nam sắp bán 3.000 căn nhà ở xã hội với mức giá rẻ bất ngờ

Thành phố giàu bậc nhất Việt Nam sắp bán 3.000 căn nhà ở xã hội với mức giá rẻ bất ngờ Nổi bật

Thần tốc: Sắp khởi công siêu dự án 338.000 tỷ đồng mô hình "thành phố bọt biển" tạo kỳ tích sông Hồng, sẽ có công viên lớn chưa từng có

Thần tốc: Sắp khởi công siêu dự án 338.000 tỷ đồng mô hình "thành phố bọt biển" tạo kỳ tích sông Hồng, sẽ có công viên lớn chưa từng có Nổi bật

Loạt khu nhà giàu Hà Nội sắp hết khổ mỗi khi mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhờ việc này

Loạt khu nhà giàu Hà Nội sắp hết khổ mỗi khi mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhờ việc này

08:23 , 06/12/2025
300 căn hộ trong 60 ngày: Rose Residence khẳng định sức hút của mình

300 căn hộ trong 60 ngày: Rose Residence khẳng định sức hút của mình

08:00 , 06/12/2025
An Cựu Tower khởi tạo chuẩn mực sống hiện đại cho TP Huế

An Cựu Tower khởi tạo chuẩn mực sống hiện đại cho TP Huế

08:00 , 06/12/2025
Maison Grand đạt Top 5 Dự án Bất động sản Giá trị Thật tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025

Maison Grand đạt Top 5 Dự án Bất động sản Giá trị Thật tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025

08:00 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên