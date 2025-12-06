Bước đi mới của tỷ phú Trần Bá Dương trong cuộc đua đường sắt: Trực tiếp sang Hàn Quốc ký thỏa thuận nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe

Thỏa thuận được ký kết giữa ông Lee Yong-bae – Tổng Giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO khi mà Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt cùng với kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt một cách mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO và ông Lee Yong-bae – Tổng Giám đốc Hyundai Rotem ký kết Thỏa thuận Nội địa hóa.

Theo thỏa thuận được ký kết, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho THACO những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt để THACO tổ chức sản xuất nội địa tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu THACO.





Hyundai Rotem cũng đồng hành cùng THACO xây dựng hệ thống tích hợp từ đầu máy toa xe (rolling stock) cùng với hệ thống thông tin tín hiệu và các hạng mục E&M khác một cách đồng bộ, giúp THACO từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ sản xuất – quản lý vận hành – bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hiệu quả, tối ưu chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

THACO sẽ đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt bao gồm khu sản xuất đầu máy toa xe, hệ thống đường thử khép kín và trung tâm sửa chữa lớn hiện đại tại Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí và Công nghiệp phụ trợ có diện tích 786 ha tại phường Bình Cơ, TP.HCM.









Hành trình Hợp tác giữa Hyundai Rotem và THACO

Trước đó, ngày 19 - 20/6/2025, Đoàn Lãnh đạo THACO thăm và làm việc với Hyundai Rotem, tham dự Triển lãm đường sắt tại Trung tâm Bexco và tham quan nhà máy sản xuất của Hyundai Rotem.





Đoàn Lãnh đạo THACO thăm và làm việc tại Nhà máy sản xuất của Hyundai Rotem tại Gyeongsangnam, Hàn Quốc

Ngày 12/8/2025, hai bên ký kết và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.





Từ ngày 9 – 11/9/2025, Tổng Giám đốc Lee Yong-bae cùng đoàn Lãnh đạo Hyundai Rotem đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Hyundai Rotem và THACO đã gặp gỡ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương để báo cáo về chương trình hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.





Cùng với đó, hai bên đã trình bày công nghệ và phương án hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.













Sáng cùng ngày 04/12/2025, đoàn Lãnh đạo của THACO cũng đã khảo sát tuyến Metro Shinbundang, một trong những tuyến áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn (GoA4), không người lái, mọi hoạt động được điều khiển bằng hệ thống thông minh hoạt động 24/7 với độ chính xác gần như tuyệt đối. Đoàn cũng đến thăm Trung tâm bảo trì, sửa chữa tại Depot DXLine để tìm hiểu mô hình bảo trì, quy trình kỹ thuật và các giải pháp vận hành, bảo dưỡng hiện đại mà Hyundai Rotem đang áp dụng tại Hàn Quốc.







