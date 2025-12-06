300 căn hộ trong 60 ngày: Rose Residence khẳng định sức hút của mình

Hải Phòng tăng tốc đô thị hóa – nhu cầu an cư hiện hữu lên ngôi

Với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm đạt 11,59%, thuộc top đầu toàn quốc, thành phố Cảng đang ở trong một chu kỳ phát triển bứt phá. Dòng vốn đầu tư trong nước đổ về đạt kỷ lục hơn 365.000 tỷ đồng, cao gấp 11,9 lần cùng kỳ, cùng với 12 khu công nghiệp mới được thành lập đã tạo ra một lực đẩy khổng lồ, thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc.

Làn sóng dịch chuyển dân số mạnh mẽ này kéo theo nhu cầu cấp thiết về một không gian sống không chỉ gần trung tâm, đủ tiện nghi mà còn phải đủ an toàn và khẳng định được phong cách sống. Giữa bối cảnh đó, thị trường bất động sản Hải Phòng nửa đầu năm 2025 đã cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt. Dữ liệu thị trường quý III/2025 cũng chỉ ra sự bứt phá của phân khúc chung cư trung và cao cấp tại khu vực trung tâm, dẫn dắt đà phục hồi của toàn thị trường. Người mua nhà ngày càng ưu tiên những dự án: có cư dân hiện hữu, hệ thống tiện ích đang vận hành và chất lượng đã được kiểm chứng.

Vùng trung tâm kết nối của Hải Phòng, với trục huyết mạch Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự dịch chuyển này. Được quy hoạch đồng bộ với sự hiện diện của hàng loạt tiện ích hiện đại, khu vực này đang là "trái tim kết nối" của thành phố. Những dự án được đầu tư bài bản, sở hữu hệ sinh thái "tất cả trong một" như Rose Residence chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho bài toán an cư và đầu tư tại thành phố Cảng giai đoạn này.

Rose Residence khẳng định giá trị sống đã hiện hữu ngay giữa trung tâm sôi động của thành phố

Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, Lê Chân, Rose Residence là mảnh ghép đắt giá của tổ hợp Hoang Huy Commerce, một công trình hiện hữu nổi bật tại trung tâm Hải Phòng. Vị trí này không chỉ kết nối giao thông thuận tiện mà còn là bảo chứng cho giá trị tài sản bền vững trước sự hữu hạn của quỹ đất trung tâm.

Tiện ích đồng bộ và chất sống hiện hữu nhờ hệ sinh thái đã vận hành ổn định. (Ảnh Hoàng Huy)

Chỉ vài bước chân, cư dân có thể chạm đến hệ sinh thái tiện ích sầm uất bậc nhất thành phố: từ mua sắm tại Aeon Mall, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đại học Y, giáo dục cho con trẻ tại các trường học trọng điểm đến các khu chợ. Đây chính là giá trị mà bất cứ ai tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng đều mong muốn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giúp Rose Residence chinh phục khách hàng nằm ở "chất sống đã hiện hữu". Ba tòa tháp thuộc giai đoạn 1 của Hoang Huy Commerce đã đi vào vận hành ổn định, tạo nên một cộng đồng cư dân tri thức, văn minh và năng động. Đó là những ánh đèn ấm áp mỗi tối, là tiếng cười trẻ thơ trong khu vui chơi nội khu, là nhịp sống sôi động mỗi sớm mai.

Lượng giao dịch tăng mạnh, Rose Residence dẫn dắt phân khúc căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm Hải Phòng. (Ảnh Hoàng Huy)

Rose Residence còn chinh phục thị trường bằng hệ tiện ích chuẩn resort. Bể bơi vô cực truyền âm dưới nước - một trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng, cầu kính vọng cảnh trên cao, sảnh đón tiêu chuẩn khách sạn 5 sao… tạo nên một không gian sống đẳng cấp, nơi cư dân có thể tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sức hút của dự án còn đến từ uy tín của Chủ đầu tư Hoàng Huy Group, thương hiệu đã tạo dựng niềm tin vững chắc tại thị trường Hải Phòng. Con số 300 giao dịch trong 60 đến từ niềm tin của khách hàng vào một sản phẩm thật, được phát triển bởi chủ đầu tư am hiểu thị trường địa phương, am hiểu nhu cầu an cư và kiên định với cam kết về chất lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu thuê tại khu vực trung tâm tăng mạnh bởi dòng chuyên gia nước ngoài và nhân sự cấp cao, Rose Residence còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Một tài sản vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định chính là lựa chọn thông minh và bền vững.

Tên dự án: Rose Residence - Hoang Huy Commerce

Hotline: 0966.93.6666

Website: https://hoanghuy-commerce.vn/