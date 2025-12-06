Maison Grand đạt Top 5 Dự án Bất động sản Giá trị Thật tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025

Trong khuôn khổ chương trình, dự án Maison Grand do Tumys Homes làm chủ đầu tư đã được xướng tên trong hạng mục "Top 5 Dự án Bất động sản Giá trị Thật tiêu biểu tại Vùng Động lực phía Nam năm 2025". Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất của sự kiện, nhằm ghi nhận những dự án có chất lượng thi công tốt, pháp lý minh bạch và mang lại giá trị thực cho cư dân lẫn thị trường.

Theo Ban tổ chức, các dự án được vinh danh phải trải qua quy trình đánh giá độc lập bởi Hội đồng chuyên gia uy tín, đồng thời nhận được sự bình chọn tích cực từ cộng đồng. Tiêu chí tập trung vào yếu tố chất lượng hạ tầng, tiến độ xây dựng, mức độ đóng góp cho đô thị và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại diện Chủ đầu tư Tumys Homes nhận giải trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Bất động sản Vùng Động lực phía Nam lần thứ nhất

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Luyện – Phó Tổng Giám đốc Tumys Homes, chia sẻ tại buổi lễ: "Maison Grand được hình thành trên định hướng mang lại giá trị thật và trải nghiệm sống bền vững cho cư dân. Việc được ghi nhận trong Top 5 là động lực lớn để Tumys Homes tiếp tục giữ vững cam kết về tiến độ, chất lượng và mục tiêu bàn giao dự án vào Quý II/2026. Chúng tôi kiên định theo đuổi một chuẩn mực phát triển minh bạch, bền vững, nơi khách hàng có thể an tâm an cư và tin tưởng vào giá trị khoản đầu tư của mình."

Maison Grand – Dự án nổi bật giữa trung tâm đô thị cảng quốc tế Phú Mỹ

Phú Mỹ những năm gần đây đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp – logistics quan trọng của Đông Nam Bộ, đồng thời là cửa ngõ cảng biển hàng đầu kết nối quốc tế. Lợi thế từ hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân đến sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu về các dự án bất động sản chất lượng cao.

Nằm tại vị trí trung tâm phường Phú Mỹ, Maison Grand được phát triển để phục vụ nhóm cư dân với yêu cầu cao về không gian sống, đặc biệt là cộng đồng chuyên gia quốc tế. Dự án theo đuổi triết lý "tiện nghi – chuẩn mực", hướng đến xây dựng môi trường sống hài hòa giữa hiện đại và thư giãn. Thiết kế căn hộ tại Maison Grand ưu tiên ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và bố trí không gian mở nhằm mang lại sự thoáng đãng cho gia chủ. Nội thất mang cảm hứng resort, chú trọng tính thư giãn – phù hợp với xu hướng sống cân bằng đang được ưa chuộng trên thị trường. Các vật liệu hoàn thiện cũng được chọn lọc theo hướng bền vững và tinh giản.

Dự án đáp ứng nhu cầu ở tiện nghi hiện đại và cao cấp của cộng đồng chuyên gia

Hệ thống tiện ích nội khu gồm hồ bơi, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian thư giãn ngoài trời và loạt tiện ích dành cho gia đình trẻ, tạo nên một cộng đồng sống năng động nhưng vẫn giữ được sự yên bình. Đặc biệt, dự án được CBRE Việt Nam đảm nhiệm vận hành, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhờ lợi thế kết nối nhanh đến các khu công nghiệp lớn và trục logistics trọng điểm, Maison Grand không chỉ là nơi an cư phù hợp với giới chuyên gia, mà còn sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê và tăng trưởng giá trị trong dài hạn.