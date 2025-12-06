An Cựu Tower khởi tạo chuẩn mực sống hiện đại cho TP Huế

Liền kề Aeon Mall Huế và tuyến shophouse An Cựu Galleria, An Cựu Tower được kỳ vọng sẽ nâng tầm chuẩn sống - dịch vụ, mở ra chu kỳ tăng trưởng tiếp theo cho toàn khu đô thị.

Đô thị trung tâm Huế bước vào giai đoạn bứt phá

Từ khi trở thành TP. trực thuộc Trung ương, Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ đô thị hóa, hạ tầng và du lịch tăng mạnh chưa từng có. Lượng khách trong và ngoài nước liên tục tăng trưởng kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp, dịch vụ thương mại và những không gian đô thị hiện đại hơn. Trong bối cảnh đó, việc dành quỹ đất trung tâm cho những công trình điểm nhấn trở thành ưu tiên chiến lược của địa phương.

Nắm bắt xu thế này, IMGH quyết định triển khai An Cựu Tower ngay tại vị trí trung tâm của khu đô thị An Cựu City. Đây không chỉ là lời giải cho nhu cầu cấp thiết về nguồn cung khách sạn - chung cư cao cấp mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa An Cựu City chạm tới chuẩn đô thị đáng sống bậc nhất cố đô. Ra mắt An Cựu Tower trong dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty, IMGH xem đây là lời khẳng định cho tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, thể hiện cam kết của IMGH trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đô thị trung tâm.

Trong hành trình kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng mới cho trung tâm Huế, IMGH đã bắt tay với các đơn vị thiết kế và tư vấn danh tiếng quốc tế như Nikken Sekkei (Nhật Bản), bảo chứng cho tiêu chuẩn kiến trúc - kỹ thuật đẳng cấp ngay từ những bản vẽ đầu tiên. Không dừng lại ở đó, IMGH đã chủ động làm việc với nhiều tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu như Marriott, IHG, Hilton hay Accor để đánh giá, đối chiếu tiêu chuẩn vận hành, qua đó lựa chọn được một đối tác phù hợp nhất - đơn vị đang quản lý mạng lưới hàng chục ngàn cơ sở lưu trú trên thế giới và chỉ đồng hành cùng những dự án đáp ứng những yêu cầu khắt khe về vị trí, quy mô và triết lý phát triển.

Việc lựa chọn một thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế 5 sao không chỉ nhằm nâng tầm chất lượng vận hành mà còn xuất phát từ tầm nhìn dài hạn của IMGH trong việc kiến tạo một dấu ấn mới cho đô thị Huế. Một tên tuổi toàn cầu với chuẩn mực vận hành khắt khe sẽ mang đến hệ thống quy trình, dịch vụ và trải nghiệm đồng nhất, giúp An Cựu Tower được định vị đúng chuẩn quốc tế ngay từ ngày đầu vận hành.

Đối với Huế, một thành phố giàu di sản nhưng còn thiếu những biểu tượng lưu trú mang tầm khu vực, sự xuất hiện của một thương hiệu 5 sao quốc tế sẽ tạo ra lực hút mới cho du lịch và kinh tế địa phương: nâng chất lượng đón khách cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú, đồng thời góp phần thay đổi hình ảnh đô thị theo hướng hiện đại nhưng vẫn tôn trọng bản sắc.

Với tổng diện tích xây dựng gần 85.000 m², bao gồm tháp căn hộ 35 tầng, tháp khách sạn 22 tầng, khối thương mại dịch vụ và ba tầng hầm, cùng công viên đa năng rộng 17.000 m² bao quanh, An Cựu Tower được định vị như một quần thể cao tầng hiện đại bậc nhất mà Huế từng có.

Cú hích mới cho An Cựu City và giá trị shophouse An Cựu Galleria

Nếu An Cựu Galleria - tuyến shophouse thương mại đối diện Aeon Mall Huế đưa An Cựu City bước vào giai đoạn phát triển thương mại mạnh mẽ thì sự xuất hiện của An Cựu Tower sẽ hoàn thiện hệ sinh thái "sống - làm việc - giải trí" của toàn khu đô thị. Việc bổ sung hàng ngàn cư dân nội khu cùng lượng du khách lưu trú quanh năm sẽ hình thành dòng khách ổn định, từ đó gia tăng đáng kể nhu cầu ăn uống, dịch vụ, mua sắm và giải trí.

Shophouse An Cựu Galleria liền kề Aeon Mall Huế - trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung, nhờ đó thu hút dòng khách dồi dào và ổn định quanh năm

Đây chính là lợi thế vượt trội dành cho các nhà đầu tư shophouse An Cựu Galleria. Với sự hiện diện của An Cựu Tower, tuyến phố này sẽ đón thêm lớp khách hàng mới có mức chi tiêu cao, từ đó cải thiện tỷ lệ lấp đầy, tăng hiệu suất kinh doanh và tạo ra biên lợi nhuận hấp dẫn hơn trong dài hạn.

An Cựu Galleria khẳng định vị thế là tài sản kép: vừa an cư, vừa kinh doanh, vừa tích lũy giá trị bền vững

Hệ sinh thái đô thị hoàn thiện và cơ hội sở hữu cuối cùng

Bên cạnh việc triển khai An Cựu Tower, IMGH cũng đang hoàn thiện 168 căn shophouse, tiếp tục chỉnh trang công viên trung tâm và phát triển tổ hợp nhà hàng Anparc rộng hơn 3.000 m²... Những mảnh ghép này sẽ hoàn thiện tiện ích nội khu, đồng thời giúp An Cựu City trở thành một khu đô thị đáng sống và đáng đầu tư nhất của TP. Huế.

Hiện IMGH đang áp dụng chính sách hấp dẫn dành cho shophouse An Cựu Galleria: thanh toán chỉ từ 1,5 tỷ để nhận nhà, hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 12 tháng, tiềm năng khai thác cho thuê lên đến 500 triệu đồng/năm.

Thông tin dự án: Khu nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới An Cựu

Địa chỉ: Phường An Đông, TP Huế - Liền kề Aeon Mall Huế

Hotline: 0912 203 808

Website: www.imgh.vn, www.ancuucity.vn