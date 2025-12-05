Quá nhanh: HAGL của Bầu Đức sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên 15 năm vì "giàu quá nên không nhớ tới"

Theo Trang tin Xúc tiến đầu tư và Hợp tác tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng.

Công trình tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, với quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích khoảng 0,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 592 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành từ quý IV/2028.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 cuối tháng 8, địa phương đã trao biên bản ghi nhớ dự án cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL. Đến giữa tháng 11, dự án được bổ sung vào danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.

Mới đây, trong kết luận tại buổi làm việc về tiến độ một số dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến để sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do HAGL đề xuất.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc.

Hồi giữa tháng 10/2025, trong bài phỏng vấn trên báo Thanh niên, bầu Đức đã có những chia sẻ về chuyện Tập đoàn trở lại đầu tư bất động sản.

Bầu Đức cho biết khu đất làm dự án vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi công ty còn ở giai đoạn hưng thịnh. "Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi", bầu Đức nói.

Ông thừa nhận, việc tái xuất trong lĩnh vực địa ốc khiến bản thân thấy "không đúng lời hứa với cổ đông", nhưng cho rằng đây là một cơ duyên tình cờ khi phát hiện ra mảnh đất bị bỏ quên quá lâu. Dự án này, theo ông, chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.

"Chỉ có thế thôi, tôi không có ý mở rộng thêm. Tôi đã từng vấp ngã, giờ cũng có tuổi rồi, trượt thêm lần nữa là hết cơ hội làm lại. HAGL vẫn sẽ chỉ xoay quanh trục nông nghiệp," bầu Đức khẳng định.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc. Từ năm 2006 đến 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn.

Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP. HCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó). Dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, tập đoàn của bầu Đức dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho nông nghiệp. Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã thành công trong việc hoán đổi nợ, thu hút cổ đông mới, thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế.