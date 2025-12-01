Bầu Đức đón tin vui tại dự án đánh dấu màn tái xuất BĐS, trên khu đất bị HAGL bỏ quên 15 năm vì "giàu quá nên không nhớ tới"

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc nghe báo cáo về tiến độ đề xuất một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong đó có dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Quế chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp gần nhất.

Trước đó vào tháng 8, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai công bố kế hoạch phát triển dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Cũng trong thời điểm này, UBND tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho HAGL để triển khai dự án.

Đến giữa tháng 11, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án/vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đối với 12 dự án phát triển nhà ở tại 7 xã, phường khu vực Tây Gia Lai. Trong danh sách bổ sung có dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 0,7 ha đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một vị trí chiến lược tại trung tâm Pleiku.

Dự án tại đường Phù Đổng, theo Bầu Đức chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.



Hồi giữa tháng 10/2025, trong bài phỏng vấn trên báo Thanh niên, bầu Đức đã có những chia sẻ về chuyện Tập đoàn trở lại đầu tư bất động sản.

Bầu Đức cho biết khu đất làm dự án vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi công ty còn ở giai đoạn hưng thịnh. "Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi", bầu Đức nói.

Ông thừa nhận, việc tái xuất trong lĩnh vực địa ốc khiến bản thân thấy "không đúng lời hứa với cổ đông", nhưng cho rằng đây là một cơ duyên tình cờ khi phát hiện ra mảnh đất bị bỏ quên quá lâu. Dự án này, theo ông, chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.

"Chỉ có thế thôi, tôi không có ý mở rộng thêm. Tôi đã từng vấp ngã, giờ cũng có tuổi rồi, trượt thêm lần nữa là hết cơ hội làm lại. HAGL vẫn sẽ chỉ xoay quanh trục nông nghiệp," bầu Đức khẳng định.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc. Từ năm 2006 đến 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn.

Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP. HCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó). Dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, tập đoàn của bầu Đức dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho nông nghiệp. Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã thành công trong việc hoán đổi nợ, thu hút cổ đông mới, thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế.