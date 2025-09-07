Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Mới đây, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng về tài chính và có thể khởi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Trước đây, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc. Từ năm 2006 đến 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP. HCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó). Dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức đã phải dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu. Cho đến hiện tại, khi nói về quyết định rút khởi thị trường bất động sản ngày ấy, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn không hề hối hận.

Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã thành công trong việc hoán đổi nợ, thu hút cổ đông mới, thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế. Hiện, Tập đoàn đang tập trung mạnh cho mảng nông nghiệp, với sản phẩm chủ lực 2 cây – 1 con là chuối, sầu riêng, dâu tằm, cà phê và heo.

Một đại gia khác cũng "đánh tiếng" trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG). Tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 3/2025, ông Lê Phước Vũ cho biết, Hoa Sen đang làm dự án bất động sản ở đây, nhưng chưa xong nên ông chưa nói cụ thể.

Ông chỉ tiết lộ: "Chúng tôi không dại như các tập đoàn bất động sản, pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân, và không giao nhà. Chúng tôi có nguồn lực, tiền, lợi thế vật liệu giá rẻ. Chúng ta phải làm một khu đô thị 600-700 ha. Lấy nguồn lực bên này dồn qua bên kia".

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen – ông Lê Phước Vũ tham vọng: "Hoa Sen phải làm đô thị 600-700 ha chứ không làm nhỏ".

Đây là lần thứ ba doanh nghiệp thép này quyết định "lấn sân" vào địa ốc. Lần đâu vào năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen đã cùng lúc đầu tư vào bất động sản với 5 dự án. Chỉ sau 2 năm, Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thép. Công ty chuyển nhượng để rút hết vốn ra khỏi 4 dự án, chỉ giữ lại dự án Phố Đông – Hoa Sen đang xây dựng dở dang.

Lần thứ 2 "thử sức" lại với bất động sản vào năm 2016, Hoa Sen thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc. Thế nhưng đến năm 2016, Hoa Sen cũng giải thể các công ty này.

Bên cạnh 2 "đại gia" từng từ bỏ nay quay lại với bất động sản, thời gian qua, thị trường cũng ghi nhận sự trở lại loạt tên tuổi như ông Lê Thanh Thản (Tập đoàn Mường Thanh), ông Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh) và Tập đoàn FLC.

Cụ thể, ông Lê Thanh Thản bất ngờ xuất hiện trở lại vào cuối tháng 8/2025, khi làm việc với chính quyền xã Tam Hưng (Hà Nội) để thúc đẩy tiến độ Khu đô thị Mỹ Hưng 182 ha - một dự án khởi động từ năm 2008 nhưng bị đình trệ suốt nhiều năm.

Ông Lê Thanh Thản xuất hiện tại buổi làm việc với xã Tam Hưng (Hà Nội) cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án Mỹ Hưng.

Còn ông Đỗ Anh Dũng cũng đánh dấu sự trở lại bằng việc khởi công dự án Greenera Southmark ở Hà Nội; đồng thời đề xuất siêu đô thị 4.300 ha tại Đà Lạt, mô hình tích hợp công nghệ cao, du lịch sinh thái và phim trường quốc tế.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đề xuất tiếp tục ghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết và triển khai dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Trong khi đó, Tập đoàn FLC cũng không đứng ngoài cuộc: tháng 6/2025, tổ chức lễ khởi động dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội), trước đó còn được tỉnh Gia Lai cho nghiên cứu quy hoạch khu đô thị sân bay ở Cát Tân.



Sự trở lại của các doanh nghiệp bất đôngj sản cho thấy dòng vốn và kế hoạch đầu tư địa ốc đang được kích hoạt trở lại, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ phát triển các dự án đô thị trên cả nước.

