Hôm nay, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đón tin vui: "Siêu cao tốc" hơn 56.000 tỷ kết nối 3 tỉnh thành miền Bắc chính thức khởi công

Sáng ngày 6/9, lễ khởi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra tại xã Nội Bài – TP. Hà Nội.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án này là liên danh City Land - Sunflower - VEC - Horizon gồm Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon.

Được biết, giá đề xuất thực hiện dự án thành phần 3 của liên danh CityLand - Saigon Sunflower - VEC - Horizon là 56.050 tỷ đồng, trong đó, tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP có tổng vốn đầu tư 23.861 tỷ đồng; phần còn lại sử dụng vốn nhà đầu tư là 32.189,54 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn dự án thành phần 3 (theo đề xuất của nhà đầu tư) là 21,36 năm.

Liên danh đã đề xuất thời gian thực hiện ự án thành phần 3 (tiến độ xây dựng công trình) là 36 tháng (thời điểm bắt đầu đưa công trình vào khai thác, thu phí là tháng 6/2028).

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, có tính chất liên kết vùng, liên kết với các tuyến đường bộ cao tốc, các tuyến đường trục hướng tâm.

Dự án này sẽ giúp kết nối trực tiếp thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, đường Vành đai 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng.

Phối cảnh Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 113,52 km. trong đó 103,82 km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Trong giai đoạn hiện nay, Dự án sẽ đầu tư trước 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối giữa hai bên bờ sông tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân).

Trên tuyến có 13 đoạn tuyến trắc dọc đi trên cao, tương ứng với tổng chiều dài khoảng 80,98 km/113,52 km (chiếm khoảng 71% chiều dài toàn tuyến), 13 đoạn tuyến trắc dọc đi thấp, tương ứng với tổng chiều dài khoảng 32,54 km/113,52 km (chiếm khoảng 29% chiều dài toàn tuyến).

Dự án được chia thành 2 tiểu dự án, gồm tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng cộng trình, hệ thống cơ sở hạ tầng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn tuyến: từ trước nút giao Quốc lộ 6 đến hết nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn tuyến nối 9,7 km (bao gồm hoàn thiện nút Tây Nam và nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long).

Phạm vi dự án còn lại sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư gồm đầu tư xây dựng đường cao tốc các đoạn: từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trước nút giao Quốc lộ 6 (không bao gồm cầu Hồng Hà), từ sau nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến trước nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long (không bao gồm cầu Hoài Thượng).