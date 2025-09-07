Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân TP.HCM, Tây Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

07-09-2025 - 07:31 AM | Bất động sản

Tây Ninh kiến nghị làm tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài có chiều dài khoảng 57km.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông chính kết nối giữa 2 địa phương. Trong đó, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND TP.HCM phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, theo thông tin từ báo Tây Ninh.

Theo đó, tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài được 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh cũ, nay là TP.HCM và Tây Ninh đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tuyến đường sắt này cũng đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 370 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay, tuyến đường sắt vẫn chưa được được cập nhật, bổ sung vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia; đồ án quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Theo quy hoạch của 2 địa phương, tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 57km, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 27km và đoạn qua TP.HCM có chiều dài 30km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng, phường Bến Cát, TP.HCM và điểm cuối tại ga Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Người dân TP.HCM, Tây Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này- Ảnh 1.

Điểm cuối tại ga Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến đường sắt đi theo hướng từ ga Tân Hưng, thuộc Trung tâm logistics Bàu Bàng đi thẳng về hướng Tây và đi song song về phía Nam so với tuyến đường bộ động lực phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ Binh Dương – Tây Ninh đến điểm cuối kết nối với ga Mộc Bài thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Tuyến được thiết kế khổ đường sắt 1.435mm, khổ đường đôi, mặt đường rộng 12,5m; lộ giới đường sắt 40m.

Tuyến đường sắt này được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách để hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, hỗ trợ phát triển công nghiệp – logistics khu vực giáp ranh TP.HCM và Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM và tỉnh Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Ngoài tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài, UBND tỉnh cũng kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên đầu tư 9 vị trí kết nối quan trọng trên các tuyến đường bộ giữa 2 địa phương và sớm thực hiện nạo vét sông Sài Gòn để bảo đảm luồng vận tải đường thủy từ cấp III thành cấp II theo quy hoạch kết hợp tận thu sản phẩm từ nạo vét phục vụ cho dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

